İşte FETÖ’nün kara propaganda çetesi

FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturmalar Fetulah Gülen'in bizzat yönettiği Zaman gazetesinin ulusal gazete ve televizyonlarda etkin olduğunu gözler önüne serdi. Hazırlanan iddianamelerde Zaman'ın medyada FETÖ adına faaliyet gösterdiği açıkça görülüyor. Deniz Baykal'ın kasetinin yayınlanması, 15 Temmuz darbe girişiminin kara kutusu Adil Öksüz'ün kaçırılması ve Hrant Dink cinayetinde kurgu görüntülerinin servis edilmesi FETÖ'nün gazeteciler üzerinden uyguladığı operasyonlardı. Zaman gazetesi, Cihan Haber Ajansı ve Samanyolu Televizyonu'nda yetiştirilen gazeteciler; Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları başladıktan sonra birçok ulusal gazete ve televizyonlarda kritik görevlere getirildi. FETÖ ulusal gazetelere yerleştirdiği gazeteciler üzerinden algı operasyonunu gerçekleştirdi. 17-25 Aralık darbe girişimi sürecinde dahi FETÖ'nün muhabirleri ulusal gazete ve televizyonlarda aktif olarak çalıştı. Firar eden FETÖ'nün gazetecileri yurt dışından algı operasyonlarına devam ediyor.



İŞTE O İSİMLER:

EKREM DUMANLI: (AMERİKA / FİRARDA) Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayın organı olan ve bizzat örgüt lideri Fetullah Gülen tarafından yönetilen Zaman gazetesinde Genel Yayın Yönetmeni olarak görev aldı. Örgütün medya ağını yönetti.

2009 yılında ''Tahşiyeciler'' olarak bilinen gruba yönelik düzenlenen operasyonda ''suç ve delil uydurdukları'', ''kumpas kurdukları'' gerekçesiyle yargılanıyor. "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğuna ilişkin yürütülen soruşturmada da yargılanıyor.

CEVHERİ GÜVEN: (ALMANYA / FİRARDA) Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internetten yayımlanmasında aktif rol oynadı. Elde edilen özel görüntüler, örgütsel amaç için kullanılmak üzere şüpheli Cevheri Güven'e verildi. Cevheri Güven de görüntüleri yayınlaması için internethaber. com sitesi yöneticileri Süleyman ve Abdülbaki Özışık'a ulaştırdı ancak bu yöneticiler görüntüleri yayınlamayı reddetti. Bunun üzerine habervaktim.com isimli sitesinin ihbar hattına gönderilen görüntüler, bu sitenin yazarı şüpheli Yener Dönmez'in katkılarıyla yayınlandı.

SAİD SEFA (KANADA / FİRARDA): FETÖ'nün sosyal medyada propaganda amacıyla açtığı "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edildi. FETÖ'nün medya ve propaganda faaliyetlerini yürüten firari FETÖ'cü Said Sefa Kanada'da yaşıyor. Youtube kanalında örgütle ilgili paylaşımlarda bulunuyor.

ADEM YAVUZ ARSLAN: (AMERİKA / FİRARDA) FETÖ, Hrant Dink cinayetinde kendisine bağlı emniyet mensuplarının rolünün olmadığını kanıtlamak için Adem Yavuz Arslan'a 'Bi Ermeni Var' adlı kitap yazdırdı. Hrant Dink cinayetinin ardından kurgu görüntüleri yayınlayan Ercan Gün'ün, Adem Yavuz Arslan'la irtibatı bulunuyor. Ercan Gün'ün, Fox TV Haber müdürü olarak çalıştığı dönemde, Hrant Dink cinayetinin işlendiği gün FETÖ/PDY üyeleri Adem Yavuz Arslan, M. Faruk Mervan ve Ekrem Dumanlı ile cinayet sonrası yoğun telefon irtibatlarının bulunduğu tespit edildi.

LEVENT KENEZ: (İSVEÇ / FİRARDA) FETÖ'ye ait Meydan Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı. 6 Nisan 2015 tarihinde Feza Gazetecilik AŞ Levent Kenez'in idaresinde Meydan adlı gazeteyi yayınlamaya başladı. 13 Kasım 2015 tarihinde olası bir operasyonda zarar görmesini engellemek amacıyla bu gruptan ayrılarak Levent Kenez'in idaresinde yayına devam etti.

BÜLENT KENEŞ: (İSVEÇ / FİRARDA) FETÖ'nün yayın organı Today's Zaman Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı.

TARIK TOROS: (İNGİLTERE / FİRARDA) FETÖ'nün yayın organı Bugün TV'nin Genel Yayın Yönetmeni olan Tarık Toros'un ismi, İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin iddianamede yer alıyor. İddianamede; Tarık Toros'un örgüt mensubu öğrencileri devlet kurumlarına yerleştirdiği, harp okulunda eğitim gören öğrencilere "abi"lik yaptığı belirtilerek, sanığın örgütle bağlantılı öğrencilerin dershanelere kaydolmaları için faaliyetlerde bulunduğu bildirildi.

ABDULLAH BOZKURT: (İSVEÇ / FİRARDA) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya ayağında yer alıyor. FETÖ'nün yayın organı Today's Zaman'da Ankara Temsilcisi olarak görev yaptı. Firari FETÖ mensubu Abdullah Bozkurt, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastından üç gün önce, "Türkiye'de büyükelçiler artık güvende değil" şeklinde bir yazı kaleme almıştı. Bozkurt, Karlov'a saldırıdan üç gün önce yazdığı yazıda adeta saldırının haberini vermişti. Abdullah Bozkurt, İsveç merkezli sözde düşünce kuruluşu Stockholm Center for Freedom (SCF) kurucularından olan Bozkurt, düşünce kuruluşu adı altında İsveç devletinden yardımlar alırken FETÖ darbe girişimini aklamaya çalışıyor.

EMRULLAH USLU: (AMERİKA FİRARDA) FETÖ firarisi ve kamuoyunda "Emre Uslu" diye tanınan eski polis, gazeteci ve yazar. Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunuyor. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında da yakalama kararı çıkarılan FETÖ firarisi Uslu hakkında, darbe girişimi öncesinde "görsel ve sosyal medyada darbeye zemin hazırladığı, darbe girişimi gecesi ise darbeye karşı konulmaması yönünde açıklama yaptığı" iddiasıyla birden çok soruşturma bulunuyor.

ERCAN GÜN: (TUTUKLU) Hrant Dink cinayetinden 11 gün önce FOX TV'de çalışmaya başlayan Ercan Gün; katil Ogün Samast'a zorla ve ısrarla Türk bayrağı tutuşturularak çekilen kurgu görüntüleri FOX TV üzerinden yayınlamış ve Hrant Dink cinayetinin askere yıkılmasına zemin hazırlamıştı.

Ercan Gün'e FETÖ mensuplarınca Ogün Samast'ın gözaltındaki fotoğrafının teslim edildiği ve yayınlanmasının sağlandığı ifade edildi. Ogün Samast'ın elinde Türk bayrağı bulunduğu halde Atatürk'ün bir sözü önünde çekilmiş fotoğrafının Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nda çekilmiş gibi kurgu yapıldığı ve Ergenekon operasyonlarının zemininin hazırlandığı tespit edildi.

ERDAL ŞEN: (TUTUKLU) Zaman gazetesi kökenli olan ve Habertürk gazetesinde Ankara temsilciliği görevinde bulunan Erdal Şen 15 Temmuz darbe girişiminde aktif olarak rol oynadı. Erdal Şen darbe girişimi sırasında Ankara'da Akıncı Hava Üssü'nde yakalandıktan sonra şaibeli kararla serbest bırakılan FETÖ'nün "TSK imamı" Adil Öksüz'ün kaçışına yardımcı oldu. Şen'in Adil Öksüz'ün Üsküdar ilçesindeki bir binada saklanmasına yardım ettiği tespit edildi.Erdal Şen'in eşi Emine Şennur Şen de, Adil Öksüz'ün baldızı. Emine Şennur Şen FETÖ'nün kriptolu haberleşme aracı Bylock kullandığının tespit edilmesi üzerine tutuklandı.

OĞUZ USLUER, ABDULLAH KILIÇ İLE CUMA ULUS:

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin iddianamede Habertürk gazetesi ve televizyonunda çalışan yöneticiler de göze çarpıyor. İddianamede 17 Aralık darbe girişiminin Zaman'da çalışırken Habertürk TV'ye geçen ve yönetici olarak çalışan gazeteciler tarafından önceden bilindiğine dikkat çekiliyor. İddianamede o dönemde Habertürk TV Haber Koordinatörü Oğuz Usluer, Habertürk TV Genel Yayın Koordinatörü Abdullah Kılıç ile Habertürk TV Haber Müdürü Cuma Ulus'un 17 Aralık günü alışılmışın aksine saat 07.00'da kanala geldiği ve 17 Aralık'la ilgili polis fezlekesi üzerinde çalıştıklarına yönelik tanık ifadeleri yer alıyor. Oğuz Usluer'in Habertürk Televizyonu'nda yayın koordinatörü olduğu dönemde Hakan Şükür'ün istifa mektubunu okuyan muhabiri yayından almak isteyen editör Mehmet Yeşilkaya'yı uyardığı, rejiye gelen Oğuz Usluer'in mektubun tamamının okunmasını sağladığı iddianameye yansıdı. Oğuz Usluer, editör Mehmet Yeşilkaya'ya Hakan Şükür'ün mektubu için "manifesto" ifadelerini kullanmış.