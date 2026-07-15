’İyi ki devletimize ve Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmışız’

Hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. O karanlık gecede canını siper ederek tankların önüne dikilen kahramanlardan biri olan 33 yaşındaki Abdurrahman Kafkas, bugün Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yaşamını sürdürüyor. Vücuduna isabet eden ve "şeref madalyası" olarak nitelendirdiği 20 şarapnel parçasıyla hayatına devam eden Kafkas, o gece yaşadıklarını ve hissettiklerini dün gibi taze bir hafızayla koruyor.

"TANKLAR KÜLLİYEYE GİRECEK"

15 Temmuz sabahı işleri için Yozgat'ta bulunan Abdurrahman Kafkas, akşam saatlerinde Ankara'daki ağabeyinin yanına geçti. Televizyonda darbe girişimi haberlerini görür görmez hemen sokağa fırlayan Kafkas, ilk olarak AK Parti Genel Merkezi'ne gitti. Burada toplanan mahşeri kalabalığı ve yaşanan hareketliliği şu sözlerle aktarıyor: "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi tarafından beyaz saçlı, atletli birinin koştuğunu gördük. 'Allah rızası için yetişin, tanklar külliyeye girecek' diye bağırıyordu. Bunu duyunca içimizde tarif edilemez bir hissiyat oluştu. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği, kimi terlikle kimi şortla gelmiş yaklaşık 30-40 kişi anında külliyeye doğru koşmaya başladık." Polis ekiplerinin "Tehlikeli bölgeye geçiş yapıyorsunuz" uyarılarına rağmen durmayan vatansever grup, zırhlı araçların ve asker elbisesi giymiş hainlerin karşısına dikildi. Saatler 00.45'i gösterdiğinde tekbirler ve bayraklarla tankların önüne set oldular.

O DEHŞET ANLARI

Kafkas, cep telefonuyla o tarihi anları kaydettiği sırada hainlerin helikopterle üzerlerine zırh delici mermiler yağdırdığını belirtti. Basıncın şiddetiyle neye uğradığını şaşırdığını söyleyen gazi Kafkas, vurulduğu anı şu cümlelerle özetliyor: Öyle bir gürültü koptu ki bütün organlarımın aşağı doğru bastığını hissettim. Yürümeye çalıştım ama bacaklarım sanki benim değilmiş gibiydi. Kaldırıma oturup telefonumu cebimden çıkarırken yere akan kanı gördüm. Kafkas'ın yardımına o sırada arkasından koşan Harun isimli bir vatandaş yetişti. Tişörtünü tampon yapıp Kafkas'ı sırtında güvenli bir bölgeye taşıyan kahraman vatandaş, yoldan geçen bir aracı durdurarak onun hastaneye ulaştırılmasını sağladı.