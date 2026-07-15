KEREM ALKİN yazdı: 15 Temmuz’un Kahramanları ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu

15 Temmuz 2016 gecesi yalnızca FETÖ hain darbe girişimi püskürtülmedi. O gece, Türkiye'nin bağımsızlığı, milli egemenliği ve milli iradesi adına, ölümü hiçe sayan 253 Aziz Şehidimiz ve binlerce Gazimiz 21. Yüzyıl'ınolması adına vatanlarını cansiperane savundular. Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, çağrısıyla meydanlara çıkarak demokrasisine, vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıktı. Bu nedenle 15 Temmuz'un, bugün ülkemizi dünyada büyük bir itibar ve güce taşıyan Türkiye Yüzyılı'nınoldular.Bugün geriye dönüp baktığımızda açık ve net görüyoruz ki, FETÖ'nün hain kalkışmasının hedefi yalnızca ülkeyi ele geçirmek değildi. Asıl hedef, Türkiye'nin son on yılda yakaladığıdaha başlamadan bitirmek, ülkemizi yeniden vesayet düzenine ve dış müdahalelere açık kırılgan bir coğrafyaya dönüştürmekti. Esasen birilerinin 'Sevr'de tamamlayamadığı hesapları,yeniden sahaya sürmekti.Allah Korusun, o karanlık gece başarıya ulaşmış olsaydı, Türkiyeyaşayacaktı. Yabancı yatırımlar büyük ölçüde ülkeyi terk edecek, fabrikalar kapanacak, yüzbinlerce nitelikli insanımız FETÖ baskısından kurtulabilmek için yurt dışına gitmenin yollarını arayacaktı. En iyimser senaryoda dahi milli gelirimiz bugünkü seviyesinin çok altında, yaklaşık 500 milyar dolar bandına sıkışacak; son on yılda gerçekleştirilenekonomik sıçrama hiçbir zaman başarılamayacaktı. İhracatta elde edilen, savunma sanayindeki, ülkemizin enerji bağımsızlığına yönelik, yüksek teknoloji kapasitesinin inşası ve Türkiye'yi küresel tedarik zincirlerinin vazgeçilmez halkalarından biri haline getirenhayal olarak kalacaktı.Bugün ise tam tersine, Türkiye uluslararası sistemdebir ülke olarak anılıyor. Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisinden Karadeniz'e, Kafkasya'dan Orta Doğu'ya, Afrika'dan Türk Dünyasına kadar geniş bir coğrafyada güven inşa eden, krizleri diyalog zeminine taşıyankonumundayız. Savunma sanayindeki yerlilik oranımız, ulaştırma ve enerji koridorlarındaki stratejik konumumuz, dijital dönüşüm ve yüksek teknoloji yatırımlarımız Türkiye Yüzyılı Vizyonununoluşturmaktalar.Bugün Balkanlar'ın, Kafkasya'nın, Orta Doğu'nun ve Afrika'nınnda Türkiye'nin üstlendiğitesadüf değildir. Türk Devletleri Teşkilatı'nın güçlenmesindensine, insani yardımdan bölgesel barış girişimlerine kadar uzanan geniş vizyon, 15 Temmuz gecesi Milletimizinın üzerine inşa edilmiştir.Bu nedenle, 15 Temmuz'u yalnızca geride kalmış bir ihanet olarak değil, Türkiye Yüzyılı'nıninşa edildiğini gösteren tarihiolarak okumalıyız. Aziz Şehitlerimizin fedakarlığı, Gazilerimizin cesareti ve 85 milyonun ortak iradesi sayesinde, Türkiye bugün kendi rotasını kendisi çizen,vebir ülkedir.15 Temmuz'un kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anarken, en büyük sorumluluğumuz. Çünkü Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü teminatı; milli egemenliğine, bağımsızlığına ve devletine son nefesine kadar sahip çıkacak Aziz Milletimizin nesilden nesile geçendir.

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