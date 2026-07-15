Köprüleri işgal eden FETÖ’cülere millet dersini verdi

15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye yakın tarihinin en uzun ve en karanlık gecelerinden biri yaşandı. İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan stratejik can damarları Boğaziçi (şimdiki adıyla 15 Temmuz Şehitler) ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri, darbe girişiminin ilk ve en kritik çatışma alanları haline geldi. Medyaya yansıyan iddianameler, telsiz kayıtları, kamera görüntüleri ve o anları bizzat yaşayanların tanıklıklarıyla o gece köprülerde yaşanan kırılma anları tüm detaylarıyla kayıtlara geçti.

İLK SOMUT ADIMI ATILDI

Darbe girişiminin ilk somut işareti, saat 21.52 sularında askeri araçların köprü üzerine çıkması ve Anadolu'dan Avrupa'ya geçişi tek taraflı olarak trafiğe kapatmasıyla başladı. Köprüde yaşananlar tam 8 saat 23 dakika sürdü ve gecenin en kanlı bilançosu burada meydana geldi. Köprüye konuşlanan darbeci subaylar ve emrindeki askerler, olay yerine ilk gelen polislerin silahlarını ve ekip araçlarını havaya ateş açarak zorla aldı. Askerler, yolda mahsur kalan vatandaşlara ordunun yönetime el koyduğunu söyleyerek evlerine dönmeleri yönünde baskı uyguladı. İddianamelere yansıyan bilgilere göre, saat 23.49'da darbeci subayların emriyle askerler atış pozisyonu aldı ve tank komutanlarının telsizlerden "Kolluk kuvvetlerinin araçlarını ezin" talimatı verdiği kayıtlara geçti.

SİLAHSIZ HALKA ATEŞ AÇILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla saat 00.40'tan itibaren binlerce vatandaş köprüye doğru yürüyüşe geçti. Gece yarısından sonra darbeciler, gişeler ve Beylerbeyi ayağında toplanan silahsız halkın üzerine doğrudan G3 piyade tüfekleri ve tank toplarıyla ateş açtı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da köprüye gelerek resmi aracın üzerinden halkı organize etmeye ve direnişi yönetmeye çalıştı. Gece boyu süren yoğun çatışmaların ardından, mühimmatları tükenen ve halkın ile polisin çemberi daraltmasıyla çaresiz kalan darbeci askerler, sabah saat 06.15 sularında ellerini kaldırarak teslim olmak zorunda kaldı.

BARİKATLAR VATANDAŞLARIN DİRENİŞİYLE KIRILDI

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü de neredeyse Boğaziçi Köprüsü ile aynı dakikalarda işgal edilmeye çalışıldı. 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkan tanklar ve askeri unsurlar köprü girişlerini tutarak trafiği çift yönlü olarak felç etti. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş noktalarında darbeciler tanklarla barikat kurmuştu; ancak FSM'de toplanan halk, askeri araçların etrafını sararak darbecilerin hareket alanını tamamen kısıtladı. Tıpkı diğer köprüdeki gibi, buradaki darbeci askerler de toplanan kalabalığı dağıtmak amacıyla önce havaya, ardından doğrudan vatandaşların üzerine ateş açtı. Halkın geri adım atmaması, aksine tankların üzerine yürüyerek askerleri ikna etmeye çalışması ya da etkisiz hale getirmesi darbe lojistiğini tamamen kırdı. Güvenlik güçlerinin de koordineli müdahalesiyle tanklardaki askeri personel sıkıştırıldı ve gece yarısından sonra saat 03.00 sıralarında FSM'deki darbeciler teslim alınarak köprü yeniden trafiğe açıldı.

GAZİLER DEHŞETİ ANLATTI

O gece köprülerde kurşunların hedefi olan ve canı pahasına geri adım atmayan gazilerin anlatımları, yaşanan dehşeti ve gösterilen direnci gözler önüne seriyor. FSM Köprüsü tanıklarından Gazi Bekir Demir, Erdoğan'ın televizyona bağlanıp halkı meydanlara davet etmesini görünce Beykoz'dan köprüye doğru yola çıktıklarını, önlerindeki tanklardan halka ateş açıldığını ifade ediyor. Önlerinde vurulan yaralıları almalarına bile izin verilmediğini söyleyen Demir, o hengamede vurulduğunu hiç fark etmediğini, birinin uyarmasıyla kolunun alt bölgesine mermi isabet ettiğini anladığını belirtiyor.