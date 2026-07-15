Kurşun izleri, parçalanmış araçlar yürekleri dağladı

Sanatçılar, şehit yakınları ve gaziler, buluşmanın ardından 'Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti. Müzenin koridorlarında ilerledikçe zaman sanki 15 Temmuz 2016 gecesine geri dönmüş gibiydi. Kurşun izleri… Parçalanmış araçlar… O gece çekilmiş görüntüler… Telefonlardan yükselen ilk sesler… Meydanlara koşan kahramanların görüntüleri… Her bir obje yalnızca sergilenen bir eşya değil, tarihin donmuş bir anıydı. Bazı vitrinlerin önünde uzun süre sessizliğe gömüldüler, kimse konuşmadı, konuşamadı...

Çünkü kelimeler, gördüklerinin ağırlığını taşımaya yetmiyordu. O geceyi yaşamış gaziler ise müzede sergilenen her ayrıntının önünde yeniden aynı sokaklara döndü. Kimisi köprüdeydi… Kimi meydanlarda… Kimi de tankların önünde… Kimi ambulansların içinde… Anlatırken sesleri titredi, gözleri uzaklara daldı. Çünkü bazı geceler sadece anlatılmaz yaşanırdı. 15 Temmuz denildiğinde akıllara yalnızca bir darbe girişimi gelmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekranlardan yaptığı "Milletimizi meydanlara davet ediyorum" çağrısının ardından milyonların sokaklara akın ettiği o tarihi gece de geliyor. Tankların karşısında duran siviller… Ellerinde yalnızca Türk bayrağıyla yürüyen insanlar…

Camilerden sabaha kadar dinmeyen sela sesleri, hep bir ağızdan göğe yükselen dualar… Meydanlarda omuz omuza bekleyen milyonlar… Farklı siyasi görüşlerden, farklı yaşlardan, farklı hayat hikâyelerinden insanların aynı ortak vicdanda buluştuğu o uzun gece… 15 Temmuz, yalnızca yaşanmış bir tarih değil; aynı zamanda millet olmanın anlamını yeniden hatırlatan gecelerden biri olarak hafızalara kazındı. Programın son durağı ise 15 Temmuz Şehitler Anıtı oldu. Şehitlerimizin isimlerinin tek tek yazılı olduğu anıtın önünde edilen dualar, yalnızca kaybedilen canlar için değil, ortak hafızanın diri kalması için de yükseldi. Duaların ardından oluşan sessizlik belki de günün en anlamlı anlarından biriydi.

Çünkü bazen en güçlü cümleler, hiç söylenmeyenlerdi. On yıl sonra geriye dönüp bakıldığında görülen yalnızca tarihin bir sayfası değil, bir annenin hiç dinmeyen özlemiydi… Bir çocuğun büyürken eksikliğini her gün hissettiği baba… Bir eşin yıllardır sakladığı son mesaj… Ve vatan uğruna hayatını feda eden insanların geride bıraktığı tarifsiz emanetti. Bu buluşma bir kez daha gösterdi ki hafıza, ancak paylaşıldıkça canlı kalıyor. Şehitler unutulmadıkça, gazilerin fedakârlığı hatırlandıkça ve o gece yaşananlar yeni nesillere aktarıldıkça; 15 Temmuz yalnızca takvimlerde yer alan bir tarih değil, ortak vicdanın ve millet olma bilincinin yaşayan hafızası olmaya devam edecek.