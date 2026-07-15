Kurşunlandık, şehit verdik, susmadık

Yıllar boyunca hakikatin izini süren bir gazetecilik anlayışını temsil eden SABAH, devlet içine sızan odaklara karşı gerçeğin tarafında durdu. Sadece haber yapmakla kalmadık, örgütün tüm ayaklarını, planlarını ve bağlantılarını belge belge ortaya koyduk. FETÖ'yle ölümüne savaşan SABAH, 15 Temmuz gecesi kalemiyle, manşetiyle, yayıncılık refleksiyle milli iradenin yanında saf tuttu. 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi, yıllardır adım adım hazırlanan işgal planının final perdesiydi. SABAH, FETÖ'nün ihanetini perde açılmadan önce gören ve milleti karanlığa karşı uyaran, Türk medyasının öncü gazetesi oldu. FETÖ'nün maskesini düşüren manşetler, kumpaslara karşı atılan cesur başlıklar ve medya üzerinden kurulan tuzakları bozan haberler, SABAH'ın yıllarca verdiği yayıncılık mücadelesinin güçlü tanıklarıydı

YILLAR ÖNCE BAŞLADI, HER SATIRI DİRENİŞTİ

FETÖ, devletin kılcal damarlarına sızarken, birçok medya kuruluşu ya susmayı tercih etti ya da bu yapıya bilinçli biçimde destek sundu. SABAH ise 2012'den itibaren örgütün devleti ele geçirme planlarını ifşa etmeye başladı. 17-25 Aralık 2013'te sahneye konan sözde yolsuzluk operasyonlarının perde arkasını cesaretle yazan SABAH, "Paralel Devlet Yapılanması" kavramını ilk kez kamuoyuna taşıdı. O günlerde 'komplo teorisi' denilen gerçeklerin, nasıl kanlı bir plana dönüştüğü, 15 Temmuz gecesi acı bir şekilde ortaya çıktı.

YAZILDI, UYARILDI, DEŞİFRE EDİLDİ

17-25 Aralık'tan sonra FETÖ, medyadaki tetikçileri ve yargıdaki uzantılarıyla SABAH'a yönelik sistematik saldırılar başlattı. Yayın organlarına yönelik linç kampanyaları, SABAH çalışanlarına açılan davalar ve tehditler örgütün medya üzerindeki baskılarını gözler önüne serdi. Fakat SABAH, geri adım atmadı. Örgütün; emniyet, yargı, eğitim, finans, medya ve dış bağlantılardaki yapılanmalarını da birer birer ortaya koydu.

HERKES SUSARKEN SABAH GERÇEKLERİ HAYKIRDI

2014 Cumhurbaşkanlığı ve 2015 genel seçimleri öncesinde FETÖ, sandık sonuçlarını manipüle etmek, seçilmiş iktidarı itibarsızlaştırmak için medya üzerinden yeni bir algı operasyonu başlattı. Montaj ses kayıtları, sahte belgeler, sosyal medya botları devreye sokuldu. SABAH, örgütün algı mühendisliğini boşa çıkaran özel haberler ve belgelerle örgütün gerçek yüzünü her seferinde ortaya çıkardı.

MÜCADELENİN BEDELİ

SABAH'ın FETÖ'ye karşı yürüttüğü kararlı yayıncılık, yıllar boyunca ağır bedellerle karşılaştı. Yazarlar hedef alındı, muhabirler yargılandı, gazeteye yönelik sosyal medya linçleri ve tehditler sistematik hâle geldi. SABAH çatısı altındaki gazeteciler, baskıya rağmen geri adım atmadı. İftiralara, sosyal medya linçlerine, tehditlere ve yargı kıskacına rağmen herkes görevini yapmaya devam etti. Yayın masasındaki editöründen sahadaki muhabirine, yazarından foto muhabirine kadar herkes bu mücadelenin bir parçasıydı.

DİJİTAL SAVAŞTA EN ÖN SAFTA

FETÖ, klasik medya üzerinden hedeflerine ulaşamayınca dijital propagandaya sarıldı. Twitter, YouTube, Facebook gibi platformlarda örgüt mensupları tarafından yürütülen kara propaganda, özellikle genç kitleleri hedef alıyordu. SABAH'ın dijital yayın organı sabah.com.tr, FETÖ'ye karşı başlatılan dijital savaşta ön safta yer aldı. Anlık haber takibi ve doğru bilgilerle kamuoyunu yönlendirmeye çalışan FETÖ hesaplarına karşı güçlü bir yayıncılık sergilendi.

O GECE MANŞETLER SUSMADI

15 Temmuz gecesi saat 22.00 sularında SABAH'ın ilk baskısı tamamlanmak üzereydi. Fakat Boğaziçi Köprüsü'nden gelen olağan dışı hareketlilik haberiyle birlikte tüm yayın planı değişti. Manşet anında revize edildi, "ABD'nin uşağı, CIA'nın kuklası" başlığıyla FETÖ'nün ihaneti en net şekilde ilan edildi. SABAH binasında kimse yerinden ayrılmadı, matbaa yeniden çalıştı, masa tam kadro göreve devam etti. sabah.com.tr darbenin ilk anlarından itibaren gelişmeleri kesintisiz aktardı, devletin kritik açıklamaları anında okura ulaştırıldı. Sosyal medyada bilgi kirliliği tavan yaparken, doğrulanmış içeriklere yönelen milyonlarca kişi sabah.com.tr'yi referans aldı.

"KASET OLMADI, DOSYA VERELİM" (18 ARALIK 2013)

Gazetemiz, FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı darbe girişimine karşı çıktı, seçilmiş hükümete destek verdi. Gazetemizin 18 Mart tarihli "Kaset olmadı, dosya verelim" başlıklı manşet haberinde, "Operasyonun arkasındaki odakların hedefi: 30 Mart yerel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde siyaseti yeniden dizayn etmek..." ifadeleri kullanıldı.

"O ÇADIRLARIN HEPSİNİ YAKIN" (9 Haziran 2014) SABAH, FETÖ'nün ilk sokak eylemi olan Gezi kalkışmasındaki bağlantıları ortaya çıkardı. 9 Haziran 2014 tarihli manşetimizde Gezi kalkışmasının arkasında FETÖ'nün olduğu belgeledik. "O çadırların hepsini yakın" başlıklı manşet haberde; 17 Aralık yargı darbe girişimi sonrası görevden alınan Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli'nin zabıta memurlarına çadırların yakılması talimatı verdiğine dikkat çekildi.

"BU SARAY KİMİN İÇİN?" (23 Ocak 2014) Gazetemiz, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce de ihanetlerini belge ve delilleriyle gözler önüne serdi. FETÖ'nün kasalarından olan iş adamı Akın İpek'in, Ankara İncek semtinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için saray yaptığını manşetine taşıdı.

FETÖ'CÜ DARBEYE MİLLİ İRADE TOKADI (16 Temmuz 2016) SABAH, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi milli iradenin yanında yer aldı. O gece gazetemiz kurşunlandı, A Haber Televizyonu'nun işgaline karşı çıkan Servet Asmaz şehid edildi. FETÖ'nün kanlı darbe girişimi gazetemizin örgütle mücadelesine yönelik haberlerinin haklılığını gözler önüne serdi.

KONTROLLÜ KAÇIŞ (10 Nisan 2017) 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde, vatandaşlar sokaklarda FETÖ'cü kalkışmaya karşı direnirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm yaşananları kahve içerek takip ettiğini manşetimize taşıdık.

İHANET YUVASINDA KORKU İÇİNDE (7 Aralık 2017) SABAH, terörist başı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki inini görüntüledi. Pensilvanya'daki çiftliğin 36 kamerayla tarandığı, Fetullah Gülen'in yaşadığı paniğin, güvenlik önlemlerine yansıdığı, güvenlik odasına sadece çok güvendiği 4 kişi girebildiği, yatak odalarında bile kamera olduğunu yazdık.