MAHMUT ÖVÜR yazdı: 15 Temmuz direnişi ve CHP

O hain işgal ve darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Kim ne derse desin, geriye dönün bakın dünya demokrasi tarihinde darbelere karşı böyle destansı bir direniş örneği yoktur. Düşman işgallerine karşı milli mücadele ya da ulusal kurtuluş savaşları verildi, faşist bir devletin bir başka devleti işgaline karşı ulusal direnişler görüldü ama dışarıyla bağlantılı da olsa bir iç işgal ve darbe girişimine karşı çıplak bedenleriyle direnen bir halk görülmedi.Bombalar yağdıran F-16'lara, sokaklara inen tanklara, kalabalıkları tarayan makinalı tüfeklere karşı, ellerinde silah olmadan gövdesini siper eden bir halk da görülmedi.Sadece o gece, takvim yaprakları 16 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde adınadenilen bir halk ayağa kalktı ve "nasıl sahip çıkılacağını tüm dünyaya gösterdi. Tıpkı Milli Mücadele günlerinde olduğu gibi…15 Temmuz böylesine destansı bir direnişin adıdır. Üzerinden 10 yıl geçti ama biz hala bu destansı direnişi ortaklaşa sahiplenemiyoruz. Neden acaba?Neden toplumun bir kesimi hala bu günü kutlamaya mesafeli?Neden o gece toplumun ezici çoğunluğu sokaklara inerken bir kesimi caddelerde restoranlarda darbecilere alkış tutuyordu?Bu gerçekle daha kaç yıl yüzlemeden birlikte yaşayacağız?Sözü bir partiye getirmek istemiyorum ama şu gerçeği de görmezden gelemeyiz. O gece bazı CHP'li milletvekillerinin Meclis'e gelmeleri, darbecileri kınalamaları elbette önemliydi ama parti olarak CHP'nin uzak durması da bir gerçek ve artık sorgulanmalı.En başta o gün de CHP Genel Başkanı, tıpkı FETÖ meselesinde olduğu gibi 15 Temmuz'la da yüzleşmeli. CHP ve'nun, kafalarında dönemin siyasi aktörlerine, bürokratlarına ilişkin soru işaretleri olabilir ama halkın destansı direnişiniyaklaşımıyla itibarsızlaştırmaya hakları yok.Bu yaklaşım kendi sosyolojilerinde öyle etkili oldu ki, ne CHP örgütleri ne de seçmenleri 15 Temmuz'la duygusal bir bağı kuramadılar. Her yıl kutlanan 15 Temmuz anmalarına bakın, tek bir CHP örgütün göremezsiniz. Neredeyse kapitalizmin uyduruk özel ticareti günlerine ilgi gösterdikleri kadar bugünle ilgili değiller.Aslında sadece CHP'lilerin değil, neredeyse 6'lı masa partileri de aynı ruh hali içinde.Artık buna bir son vermek gerekmiyor mu?Bu da bir özür dilemeyi hak etmiyor mu?Umarım ilk işareti yine Kılıçdaroğlu verir ve 15 Temmuz kutlamalarına, anmalarına CHP'iler de katılır.

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