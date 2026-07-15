Makam için değil vatan için mücadele ettik

Genelkurmay Başkanlığı önü, 15 Temmuz gecesinin en kanlı direniş noktalarından biri olarak kayıtlara geçti. Resmî iddianame ve mahkeme dosyalarına göre burada darbecilerin sivillere yönelik saldırılarında 11 kişi şehit oldu. Şehit edilen vatandaşlar arasında Mesut Acu, Yusuf Çelik, Mustafa Avcu, Mucip Arıgan, Resul Kaptancı, Gökhan Yıldırım, Celalettin İbiş, Erhan Dural, Mehmet Şengül, Yıldız Gürsoy ve Ziya İlhan Dağdaş yer aldı. Tanklara, uzun namlulu silahlara ve darbecilerin tehditlerine rağmen karargâhın önünden ayrılmayan vatandaşlar, milli iradeye sahip çıkmak için canlarını ortaya koydu.

VURULARAK YERE DÜŞTÜ

15 Temmuz 2016 gecesi Ankara'da yaşanan darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilerin açtığı ateş sonucu gazi olan Cebrail Öngüç de aradan geçen 10 yıla rağmen o gece yaşadıklarını unutamadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından milyonlarca vatandaş gibi meydanlara çıktığını belirten Öngüç, o an hiç kimsenin kendi canını düşünmediğini, herkesin tek amacının vatanı ve seçilmiş iradeyi korumak olduğunu ifade etti. Darbecilerin yolları kapatmasına, tanklarla geçişleri engellemesine ve vatandaşların üzerine ateş açmasına rağmen insanların gözünü kırpmadan karargâha doğru ilerlediğini anlatan Öngüç, çevresindeki birçok kişinin vurularak yere düştüğünü söyledi.