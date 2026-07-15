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Giriş Tarihi: 15.07.2026

Millet eğilmez Türkiye geçilmez

Millet eğilmez Türkiye geçilmez
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7'DEN 70'E TEK YÜREK OLDUK
15 Temmuz gecesi Türk milleti vatanına, bayrağına ve iradesine sahip çıkmak için tek yürek oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşan milyonlar, korkuya teslim olmayarak tarihe geçen bir destan yazdı. O karanlık gece, minarelerden yükselen selaların tekbirlere karıştığı, gencinden yaşlısına her bir ferdin sadece ülkesinin geleceğini düşündüğü tarihi bir dönüm noktasıydı.

İSTİKLAL UĞRUNA CAN PAHASINA
Tankların önünde duran, kurşunlara göğsünü siper eden kahramanlar, bağımsızlığımız uğruna canlarını ve kanlarını ortaya koydu. O gece aziz milletimiz, hiçbir hain gücün Türkiye'yi esir alamayacağını bütün dünyaya gösterdi. Şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin onurlu mücadelesi ve milletimizin cesareti daima kalbimizde yaşayacak.

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Millet eğilmez Türkiye geçilmez
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