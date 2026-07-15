O geceyi milletin hafızasından silmek mümkün değil

"Aradan on yıl geçmiş olsa da, 15 Temmuz gecesi yaşananları milletimizin hafızasından silmek mümkün değil. O gece insanlar siyasi görüşü, yaşam tarzı ya da düşüncesi ne olursa olsun, ortak bir noktada buluştu; vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıktı. Milletimizin gösterdiği birlik ve beraberlik, bu ülkenin en büyük gücüdür. Tarih boyunca zor zamanlarda nasıl kenetlenmeyi başardıysak, o gece de aynı ruhu hep birlikte yaşadık. Bugün geriye dönüp baktığımızda, o gecede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Onların fedakârlığı sayesinde geleceğe daha güçlü bakabiliyoruz. Sanatın da toplumsal hafızayı canlı tutan önemli bir değer olduğuna inanıyorum. Şarkılarımızla, konserlerimizle ve eserlerimizle bu toprakların ortak duygularını, acılarını ve umutlarını gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğu. 15 Temmuz'un 10. yılında en büyük temennim; ülkemizin huzur, kardeşlik ve birlik içerisinde yoluna devam etmesi, gençlerimizin de geçmişten ders alarak geleceği daha güçlü inşa etmesidir. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın."

ALİ NURİ TÜRKOĞLU



UNUTULMAZ BİR İRADE VE DİRENÇ

"Öncelikle yaşadıklarımız on yıl değil de altı ay geçmiş kadar taze. Benim için altı ay anca geçti geçmedi. Bu sabah evden çıkarken eşime aynı şeyleri söyledim. Yaşadıklarımız çok taze ve diri. Bir onur, bir gurur vesilesi olarak biraz evvel tek bacağını kaybeden bir gazimizle yukarıda beraberdik. Şehit yakınlarıyla beraber olmak, Çanakkale ruhunun torunlarıyla, evlatlarıyla bir arada olmak çok büyük bir onur ve gurur. Bugün de yine aynı şeyi söyleyebilirim. Çanakkale'nin torunları, Çanakkale'nin ruhunun torunları bu insanlar. Benim annem de onlardan bir tanesi. Annem de bir tankın önündeydi. Bizimle beraber. O da hiç düşünmeden kalbini tankın önüne koydu. Bir tankın önüne yatmak üzereyken tank 15 santim, 20 santim geri gitti. Bugün annem sağ. Ama o gün o da şehit olabilirdi. Hanımefendilerin de benim annemden, kardeşlerimden bir farkları yok. Unutulmayacak bir direnç, unutulmayacak bir irade. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki o geceyi ve şehitlerimizi, gazilerimizi hiç unutmayacağım. Şehitlerimizi yine rahmetle anıyoruz. Makamları âli olsun. Gazilerimize şifa, sabır, ailelerine yine direnç diliyoruz. Dualarımızı yolluyoruz."

ASLI HÜNEL



BAYRAĞIMIZ EN BÜYÜK SEVDAMIZ

"Şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Çünkü vatan sevgisi; geçmişi hatırlamak, bugünü korumak ve yarını birlikte inşa etmektir. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Birliğimiz en büyük gücümüz, bayrağımız en büyük ortak sevdamızdır. Duygularımın tarifi imkânsız ve cümle kurmakta zorlanıyorum. Çok samimi söylüyorum. O ana gittim, bir daha bir daha yaşadım. Ben tüm ailelerin her zaman canı gönülden yanında olduğunu söylemek isterim. Bayrağımla, milletimle ve Cumhurbaşkanımla gurur duyuyorum."

SARUHAN HÜNEL



O ANLARI YENİDEN YAŞADIM

"Şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Çünkü vatan sevgisi; geçmişi hatırlamak, bugünü korumak ve yarını birlikte inşa etmektir. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Birliğimiz en büyük gücümüz, bayrağımız en büyük ortak sevdamızdır. Duygularımın tarifi imkânsız ve cümle kurmakta zorlanıyorum. Çok samimi söylüyorum. O ana gittim, bir daha bir daha yaşadım. Ben tüm ailelerin her zaman canı gönülden yanında olduğunu söylemek isterim. Bayrağımla, milletimle ve Cumhurbaşkanımla gurur duyuyorum."