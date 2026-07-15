O Hilye-İ Şerif 4 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaştı

Sanatçı Mete Üge, 15 Temmuz Şehidi Erol Olçok'un dostuydu. 'İnsan Atölyesi' adında bir akademi açarak insan yetiştirmeyi hedefleyen Mete Üge, Sanat Tarihi mezunu olan Olçok ile 2012 yılında aralarında geçen konuşmayı anlattı: "Erol sanata düşkünlüğünü uzun uzun anlattı. Daha sonra kendisiyle görüşmemizde sergi hazırlığında ol- duğumu, sonrasında da sanatsal çalışmalarla ilgili bir eğitim yeri açma düşüncem olduğunu söyledim. Erol derin bir düşünceye daldı ve ardından, 'Biliyor musun? Benim de yıllardır düşüncem bu' dedi." "Kendisine neden sanat eğitimi vermek istediğini sorduğumda, yıllarca birikmiş bir özlemin taşkınlığıyla karşı karşıya kaldım. 2015 yılına kadar sık sık bu projenin detaylarına dair konuştuk. Nihayet projemiz netleşmişti. Açacağımız 'İnsan Atölyesi' için Cumhurbaşkanımızı ziyaret edip desturunu almak istedik. Randevu tarihi beklerken elimiz boş gitmeyelim, güzel bir hediye alalım istedik. Bir Hilye-i Şerif hazırlamaya karar verdim."

"Çerçeveyi nasıl yapacağımıza dair Erol ile istişare ederken, 'Gönlüne sor' dedim. Bir müddet sonra yanıma gelerek 'Arapça 7-8 formatında (düz ve ters V harfi) yapsak nasıl olur?' dedi. Çünkü biz büyük Osmanlı camilerinde pervazları 7-8 yaparız. Yaklaşık 15 yıldır defter arasında beklettiğim manolya yaprağına, Hz. Ali Efendimizden nakledilen, Peygamber Efendimizin tarifi olan Hilye-i Şerif meşki için çalışmaya başladım. Bu gök kubbe altında ezanımızla, vatan sevgimizin aşkıyla eserler yapacağız... Biz eseri 15 Haziran 2016'da tamamlayıp bir kenara koyduk. Cumhurbaşkanımıza yapacağımız ziyaretimizin tarihini planlarken, Tam 1 ay sonra 15 Temmuz'da Erol şehit oldu. Hazırladığım eser de atölyenin köşesinde mahzun bir halde kaldı. Ta ki 15 Haziran 2020 tarihine kadar... 2020 yılında Ataşehir Finans Merkezi'nde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi açılışı vardı. Cumhurbaşkanımıza günün anısı adına eser takdim edilecekti. Bu konuda görevli olan birkaç kişi benim atölyeme geldi. Durumu izah edip 'Hazırda eser var mı?' diye sordular. Birkaç örnek gösterdim. Daha sonra da Rahmetli Erol ile takdim edeceğimiz Hilye-i Şerif'i gösterdim. Dönemim Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Bey'e bu eserin görselini gösterdiler ve Berat Bey de takdim için bu eseri seçti. Duygularıma hâkim ola madım. 'Bu eseri Cumhurbaşkanımıza Erol ile takdim edecektik' dedim."

'BERAT ALBAYRAK CUMHURBAŞKANINA TESLİM ETTİ'

"ESERİN hikayesini kaleme alarak 15 Haziran'da teslim ettim. O eser bizzat Berat Bey tarafından 4 Temmuz'da canlı yayında Cumhurbaşkanımıza teslim edildi. O gün canlı yayında Cumhurbaşkanımız, 'Niyet hayr ise akıbet de hayr oluyor' dedi. Mektubu okumuş, gözleri dolmuştu. O eser şimdi Külliye'de. Bu benim için çok büyük bir hatıra. Eserde kullandığım Manolya yaprağı 15 yıl beklemişti defterimin arasında. 7-8 Arapça sayısının toplamı 15 yapıyor. Eserin tamamlanışı 15 Haziran 2016. Erol'un şehadete yürüyüşü 15 Temmuz 2016. Eseri teslim ettiğim gün ise 15 Haziran 2020. 15 sayısı hep önümüze çıktı. İşin içinden çıkmak zor. Cenab-ı Allahın hesabına akıl ermez ama gördük ki, nice şehitlerimiz diri imiş. Ha, unutmadan... İnsan Akademisi açmak için çalışmalarımız devam ediyor." Şehit Erol Olçok hakkında konuşan Üge, "Kaç tane adam var merminin üzerine yürüyecek? Erol darbecileri ikna etmeye çalışırken, yaptığı davranışın yanlış olduğunu söylemeye giderken vuruldu. Çok değerli birisini kaybettik biz. Atılgan, çevik, sözünün eri bir adamdı o. Duygularıyla yaşayan bir adamdı. Biz Erol gibi adamlara Hakk'ın Fedaisi deriz. Sen koskoca bir reklam ajansının sahibisin. Sokağa çıkmayabilirdin."