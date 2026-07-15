OKAN MÜDERRİSOĞLU yazdı: 15 Temmuz, “Diriliş Destanı!”

Tanklara karşı gövdesini siper eden onurlu bir milletin yeniden doğuş destanının ta kendisi...O karanlık gecede, FETÖ'cü kalkışma milli iradeyi zincire vurmak istediğinde, Türkiye'nin darbeler geçmişinde eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık sergilendi. Bu aziz millet, Cumhurbaşkanıın tarihi çağırısı üzerine hain darbecilere, göğsündeki imanla dikildi. Darbecilerin kirli hesaplarını meydanlara koşarak canı pahasına bastırdı.15 Temmuz'da, ülkemizi her alanda ve her manada işgal etmek isteyenlerin oluşturduğu zifiri karanlığı yırtan ne idi?Elbette, istiklal şairimizun adeta o gece için yazdığı ebedi çığlığıydı:Türk milleti, işte bu vasiyete sadık kaldı.Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve milleti meydanlara çağıran efsanevi liderliği, milli cesareti pekiştirdi. O'nun çağrısıyla sokakları dolduran milyonlar; uçakların, helikopterlerin, ölüm kusan mermilerin üstüne üstüne giderken aslında istiklâline, istikbaline de sahip çıktı.Bugün, o kanlı gecenin üzerinden geçen 10 yılın ardından, hüzünle karışık büyük bir gurur yaşıyoruz.Legal görünümlü illegal yapılarla mücadelede gelinen nokta, devletimizin ve milletimizin FETÖ'cü alçaklara ve bu kirli şebekeyi kullanan emperyalistlere karşı gösterdiği mutlak kararlılığın en somut kanıtı oldu. Eğitim, inanç ve hizmet maskesi altında ruhunu şeytana satanların ipliği pazara çıkarıldı. Devletin kılcal damarlarına sızan bu şer örgütü büyük ölçüde temizlendi.15 Temmuz bizler için, sadece bir darbe girişiminin engellendiği gün değil... Bu toprakların, bu bayrağın, bu devletin sahipsiz olmadığının ve olmayacağının tüm dünyaya bir kez daha ilânıdır aslında!Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin,yaşatması, bayrağı kendisinden sonraki kuşaklara güvenle ve bilinçle teslim etmesi olacaktır.Zira...Şehitlerimizin aziz hatırası ve gazilerimizin fedakârlığı, türlü türlü maskelerin arkasına gizlenen illegal yapılara karşı en büyük kalkanımız olmaya devam edecektir.

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