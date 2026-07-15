On yıl geçti, anne hâlâ her kapı sesinde kızını bekliyor ‘cennet mi geldi?’

15 Temmuz hain FETÖ darbe kalkışmasının üzerinden 10 yıl geçti. O karanlık gecede izinli olmasına rağmen Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na giderek silah arkadaşlarıyla birlikte vatanı için mücadele ederken şehit düşen Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in ailesi, yaşadıkları acıyı ve duydukları gururu SABAH'a anlattı. Şehit babası Yahya Kemal Yiğit, aradan geçen yıllara rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, "15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti fakat bizim için sanki 10 saniye gibiydi. Her saniye kızımızı yaşıyor, onu anıyoruz. 15 Temmuz'u unutmamız mümkün değil" dedi.

BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞİYDİ

15 Temmuz'un Türk milletinin yeniden ayağa kalktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden şehit babası Yahya Kemal Yiğit, "15 Temmuz bir İstiklal Harbi ve bir Çanakkale kadar önemli bir olaydı. Milletimiz o gece ayaklarındaki prangaları kırıp attı. Kızımızın şehadetinden gurur duyuyoruz. Çocuğumuz şehit olarak bizi yeryüzünün en büyük şerefiyle şereflendirdi. Eğer bu vatanın kurtuluşunda zerre kadar emeği olduysa ne mutlu bize" dedi. Türk milletinin o gece büyük bir destan yazdığını söyleyen Yahya Kemal Yiğit, "Biz ölümden korkmuyoruz. 15 Temmuz'da ölümü öldüren bir milletin şahlanışı vardı. Bundan sonra da öyle olur ve öyle olacak. İnşallah bu vatan kıyamete kadar payidar kalacak. Bu İslam'ın bayraktarlığını bu millet yapacak. 15 Temmuz gecesi verilen mücadele gelecek nesillere aktarılmalı. Milletin tanklara, silahlara ve darbecilere karşı bayrağına, vatanına ve demokrasisine sahip çıkmak için meydanlara indiği 15 Temmuz gecesi, Türk tarihine bir direniş destanı olarak geçti. Rabbim bu millete bir daha böyle bir gece yaşatmasın" dedi.

"HER KAPI ÇALDIĞINDA BEKLİYORUM"

Şehit annesi Huriye Yiğit ise evlat acısının yıllar geçse de dinmediğini söyledi. "Çok zor, çok acı. Her kapı çalındığında 'Cennet mi geldi?' diye bekliyorsun" diyen anne Yiğit, evlat acısının tarif edilemeyeceğini belirterek, "İnsanın evladı gidince yarısı gidiyormuş gerçekten. Annesiz olana öksüz, babasız olana yetim demişler. Ama evlatsız olmanın adını bile koyamamışlar. O kadar acı ki hiç anlatamam, Allah kimsenin başına vermesin. Bizi yakanlar da ömür boyu yansın diyorum. Özlem çok zor" dedi. Kızının anısını yaşatmak amacıyla oluşturdukları müzenin kendilerine huzur verdiğini ifade eden Huriye Yiğit, ziyaretçilerin bıraktığı notların kendilerini duygulandırdığını belirterek; "Cennet'in çok sevildiğini görmek bize güç veriyor. Bir Cennet kaybettim ama yüzlerce evladım oldu. Evlat acısı bambaşka bir şey." ifadelerini kullandı.