“Özel harekâtı bırak” diyen babasına son sözü: Vatanı hainlere teslim edemem”

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit olan 2 çocuk babası özel harekat polisi Mehmet Karacatilki'nin (32) Osmaniye'de yaşayan annesi Nuriye (65) ile babası Hamza (66), ellerinden Türk Bayrağını düşürmüyorlar. Türk Bayrağı'nı öpen şehit annesi, "Bu bayrakta kuzumun kanı var. Hain darbe girişiminden bir ay önce ramazan ayında Osmaniye'deki evimiz de görüştük. Vatanını milletine çok severdi. 'Bu ülkeyi hainlere, şerefsizlere teslim etmeyiz' derdi. Oğlum ve arkadaşları o hainlere vatanımızı teslim etmediler. Yavrumla ne kadar gurur duysam azdır" dedi.

GÖREVİNİN BİTTİĞİ GÜN ŞEHİT DÜŞTÜ

Isparta'da görev yapan ve Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na eğitim vermek için giden Mehmet Karacatilki, görevinin bittiği gün hainler tarafından yapılan bombalı saldırıda 37 kahraman ile birlikte şehadet şerbetini içti. Şehit Karacatilki memleketi Osmaniye'de toprağa verildi. Osmaniye'nin Kırıklı Yaylası'ndaki evlerinde SABAH'a konuşan Nuriye- Hamza Karacatilki oğullarını çok özlediklerini, acılarının hiçbir zaman dinmeyeceğini dile getirdi. Oğlunun hain darbe girişiminden bir ay önce memlekete geldiğini anlatan şehit annesi, "Yavrumla hasret giderdim. Bu ülkeyi hainlere, şerefsizlere teslim etmeyiz' diyordu ve teslim etmediler. Vatanı için canı canını seve seve verdi" diye konuştu.

"BAYRAKLARI GÖRÜNCE ANLADIM"

Şehit annesi Karacatilki, oğluyla 15 Temmuz günü öğleden sonra telefonla görüştükleri "Eğitim için Ankara'ya gitmişti. O gün görevi bitmiş hafta sonu yanımıza gelecekti. Akşam kızım aradı olayı anlattı. Kendisine ulaşamadık. Sabaha kadar dua ettik. İçimden ah oğlum 2 saniye telefonu açıp 'Ana iyiyim' desen bana yeter diyordum. Ancak telefonunu açmadı... Oğlumdan haber alamadığımız için fenalaştık. Eşim ile hastaneye götürdüler bizi. Eve geldiğimizde Türk bayraklarının asıldığını görünce oğlumun şehit olduğunu anladık. İçimden bir şey koptu ve o gün bugündür asla dolmuyor. Acımız hiç dinmiyor. Şehit olduktan sonra oğlumu bir kez rüyamda gördüm. Gözümün nuru olan yavrum vatanını ve milletini çok seviyordu. Herkese yardımcı olurdu. Vatan için oğlum şehit oldu. Onunla ne kadar gurur duysak azdır" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİM BİR DEDİĞİMİZİ İKİ ETMİYOR"

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını da dile getiren Nuriye Karacatilki, "Oğlum bize 'Bana bir şey olursa devlet size bakar' diyordu. Gerçekten de öyle oldu. Devletim bizim bir dediğimizi iki etmedi. Sürekli yanımızda oldu ve olmaya da devam ediyor" derken, şehit babası Hamza Karacatilki de, hainlerin gün yüzü görmemelerini istedi. Şehit babası, "Cezaevlerinden çıkamazlar inşallah. Hem vatanın ekmeğini yiyeceksin hem de vatanına hainlik yapacaksın. Cehennemde yansınlar. Ben evladıma özel harekatı bırak gel memur ol derdim. Yavrum bana her zaman, 'Baba, vatanını hainlere teslim edemem' derdi. Öyle vatan aşkı vardı içinde" şeklinde konuştu.