Polise sıkacağıma kendime sıkarım

Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili hazırlanan çatı iddianame ile Kara Havacılık Komutanlığına ilişkin iddianamenin ek klasörlerinde darbeci askerlerin rütbeli askerleri gözaltına alması ve sivil vatandaşları katletmesine ilişkin görüntüler ile telsiz konuşmalarına yansıyan talimatları, örgütün kanlı yüzünü gözler önüne serdi. 15 Temmuz darbe girişimine katılan ve darbeye direnen vatandaşları hedef alan silahlı helikopterlerin kalkış yaptığı Kara Havacılık Komutanlığına ilişkin iddianamede FETÖ'cü askerlerin darbe girişimini önceden bildikleri açıkça yer alıyor.

İÇTİMADAKİ SÖZLER DOSYAYA GİRDİ

Kara Havacılık Okul Komutanlığı Öğrenci ve Kurslar Tabur Komutanlığında Subay Temel Kurs Bölük Komutanı olan Yüzbaşı Emre Erkan, 15 Temmuz sabahı içtima sırasında kursiyerlere "Bugün kanlı Cuma" şeklinde ifadeler kullanmış. Ramazan Turgut'un savcılık ifadesinde Kıbrıs'ta topçu alayında görev yaptığını, 14 Nisan 2016 tarihinde kursiyer olarak Kara Havacılık Komutanlığında göreve başladığını belirterek, "15 Temmuz Cuma günü sabah 08.00'da yapılan içtimada (Bölük Komutanı) Emre Erkan Yüzbaşı bütün bölüğe 'Bugün kanlı Cuma' şeklinde bir ifade kullandı. Saat 13.00'da dersimiz vardı. Belirttiğim saatte de derse katıldım" dedi.

ASKERLERE SİLAH VE MÜHİMMAT DAĞITILDI

Levent Çağrı Çakır da 15 Temmuz günü sabah içtimasına katıldığını, içtima sırasında Bölük Komutanı Emre Erkan'ın "Kanlı Cuma olacak" şeklinde bir ifade kullandığını söyledi. İddianamede, "Bugün kanlı Cuma olacak" diyen Bölük Komutanı Yüzbaşı Emre Erkan'ın 15 Temmuz günü mesai saatlerinde silahların bulunduğu deponun anahtarını kayıt altına alınmadan depo sorumlusu olan Özgür Oprukçu'dan aldığı, Tabur Komutanı Yarbay Yasin Candemir'in Emre Erkan'a, "Depodan arkadaşlara silah dağıtın" diye emir verdiği; Emre Erkan'ın ise, "Teröristler polis ve asker kıyafeti giymiş şeklinde saldırabilirler" dediği; askerlerin de silahları aldıktan sonra Tabur Komutanının odasından mermi ve şarjör aldığı ifade ediliyor.

ASKERDEN HAİN EMRE TARİHİ RET

Teğmen Tolgahan Akbuğa, "Depoya gittiğimizde Bölük Komutanı Emre Erkan Yüzbaşı seri numaralarına bakmaksızın bizlere G3 marka silah verdi" ifadelerini kullandı. Er Mustafa Turan 15 Temmuz'da gece helikopterlerini sevk ve idare etmekle önceden görevlendirilen Kara Havacılık Komutanlığı nöbetçi amiri Yarbay Özcan Karacan'ın rütbeli komutanlara emirler verdiğini belirtiyor. Er Turan, Karacan'ın hareketlerinden nizamiye civarında bulunan personeli yönlendirdiğinin anlaşıldığını belirterek, "Özcan Yarbay bir ara benim yanıma geldiğinde bana 'Buraya polis veya TOMA araçları gelirse onlar polis kıyafetli teröristlerdir, emir veriyorum, onlara sıkın, burayı onların eline geçirmeyeceğiz' dedi. Ben de kendisine 'Polise sıkacağıma kendime sıkarım' dedim. O da bana bağırdı. 'Sen emre itaatsizliğin cezasını bilmiyorsun' dedi" ifadelerini kullandı.