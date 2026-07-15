Şehadet hayali 15 Temmuz’da gerçek oldu

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Ancak ne vatanı savunurken toprağa düşen canların acısı dindi ne de geride bıraktıkları ailelerin onurlu duruşu değişti. O karanlık gecede, henüz 22 yaşındayken namluların karşısına dikilen ve doğum gününü kutlamaya günler kala şehitlik mertebesine erişen Mehmet Kocakaya, bugün ailesi tarafından dinmeyen bir özlem ve tarifsiz bir gururla anılıyor.

DOĞUM GÜNÜNE GÜNLER KALA ŞEHİT OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatanını savunmak için sokağa çıkan binlerce kahramandan biri Mehmet Kocakaya'ydı. Şehit düştüğünde henüz 22 yaşında olan Kocakaya, yalnızca 4 gün sonra ailesiyle birlikte doğum gününü kutlayacaktı. O tarihi ve unutulmaz geceyi anlatan şehit annesi Meral Kocakaya, oğlunu şu sözlerle anlattı: "Benim oğlum vatanına, milletine çok bağlıydı. Çok yardımseverdi; elinde ne varsa bölüşür, paylaşırdı. O gece beni arayıp, 'Anne, polislerimiz ölüyor, dayanamıyorum' dedi. Bu konuşma, oğlumun sesini son duyuşum oldu."

ŞEHİTLİK MERTEBESİNE ERİŞTİ

Mehmet'in vatan sevgisinin çocukluk yıllarından geldiğini belirten anne Kocakaya, oğlunun küçüklüğünden beri şehit olmayı düşlediğini ifade etti. Öyle ki Mehmet, bu idealini gerçekleştirmek için Amasya'ya çıkan askerliğini, dilekçe vererek terör örgütü PKK ile mücadelenin sürdüğü Doğu Anadolu bölgesine aldırmak istemiş. Ailesinin "Nasibinde değilmiş" diyerek zorlukla ikna ettiği Mehmet Kocakaya, daha sonra da "Türk ordusunun bir neferi olarak Suriye'deki operasyonlarda görev almak istiyorum" diyerek kararlılığını sürdürmüş. Anne Kocakaya, "Sanki vatan uğruna savaşıp şehit olmak için doğmuş benim evladım" diyerek oğluyla gurur duyduğunu belirtti.