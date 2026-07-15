Şehadete komutan gibi yürüdü

Onur Kılıç, 23 yaşında olmasına rağmen o da birçok kişi gibi darbe girişimini öğrendiği an, bir dakika bile tereddüt etmeden sokağa çıktı. Amcası, kuzenleri ve arkadaşlarıyla Üsküdar- Kısıklı'ya gitti. Askerliğini tank şoförü olarak yapan Kılıç, Kısıklı'ya tanklar gelecek dedikleri an en önde yerini aldı. Köprüye gidip tanklardan birini ele geçirmek için yola çıktı ve bir adım bile geri atmadan köprüye ulaştı. Mücadele etti, 'Vatanım hain ellere geçmesin' diyerek mücadele etti ve cuntacılara karşı dimdik ayakta durdu. Darbeciler ise Onur Kılıç'ın vatan ve millet aşkı ile tutuşan kalbinden vurdu.

ONUR O GECE KOMUTAN GİBİYDİ

Şehit Onur Kılıç'ın babası Yüksel Kılıç 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları SABAH'a anlattı. İşte bir kahramanın babasının sözleri: "Biz Rize'ye, memlekete gitmiştik. Onur 'Ben Cuma'ya gelirim' demişti. Kardeşim ve amcaoğulları ile hep beraber köprüye gittiler. Oğlum çok cesurdu, askerde tank şoförüydü. O gece tankların, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın evinin oraya geleceği söylendiği zaman oğlum 'Ben tank şoförüyüm beni gönderin bir tank ele geçiririz' demiş. Akşam 21.00 sularında aradı, 'Baba vatan elden gidiyor, biz görevimizi yapmaya gidiyoruz' dedi. Saat 23.15 sularında köprüye (Boğaziçi Köprüsü) gidiyor. Aradım, 'Aman oğlum dikkat et' dedim. 'Baba vatan elden gidiyor. Ben vatanî görevimi yapmak için buradayım. Sen savunmazsan, ben savunmazsam, Irak gibi Suriye gibi oluruz' dedi. 'Oğlum vatan için ne gerekiyorsa yap o zaman' dedim. Gece yarısı yaylım ateşine tutmuşlar. Keskin nişancı kalbinden vurmuş. Yanındaki vatandaş diyor ki: 'Sanki biri bize yol açıyor. (Onur Kılıç) Önde komutan gibiydi. Biz de arkada öyle köprüye nasıl gittiğimizi anlamadık ve bir an kendimizi köprüde bulduk.'"

ŞEHİT DÜŞTÜĞÜNÜ HİSSETTİM

"Şehadet haberini sabaha karşı saat: 04.00 sularında aldım. Biz de Rize'de meydandayız. Birden fenalaştım. Yanımdaki akrabama, 'Bana bir şey oluyor, beni hastaneye götürün' dedim. Hastanede iğne vurdular, sonra köye geldik. 04.30 suları... Muhtar ve komşular herkes orada. Ağabeyim kanser hastasıydı, 'Herhalde onu kaybettik' dedim. Aklıma hiç Onur gelmiyor tabi. Ecel yazılmış, kaçış yok. Bu vatana kim hain gözüyle bakıyorsa, Allah onu önce ıslah eylesin. Islah mümkün değilse, Allah bu tür insanları, vatan hainlerini kahru-perişan eylesin.