Şehidin acısına dayanamayan baba ve kardeşi de vefat etti

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 9. yıl dönümü vesilesiyle anma mesajı yayımladı. Karanlık gecede Çorum'dan 13 vatan evladının şehit düştüğünü vurgulayan Başkan Aşgın, Türk milletinin iradesine ve demokrasisine yönelik bu alçakça saldırının, milletin cesaretiyle bertaraf edildiğini belirtti.

BABA OĞUL ŞEHADETE YÜRÜDÜLER

Darbe girişimi sırasında köprüde şehit düşen Çorumlu reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un kahramanlık hikayesini hatırlatan Belediye Başkanı Aşgın, o gece yaşananları şu sözlerle aktardı: "15 Temmuz akşamı hain girişimi duyar duymaz meydanlara sokağa çıkan Erol Olçok, oğlu Abdullah'a evde kalmasını söylemişti. Ancak vatansever Abdullah Tayyip, 'Sen nereye, ben oraya' diyerek babasının yanından ayrılmadı. Baba-oğul darbecilere geçit vermemek için Boğaziçi Köprüsü'ne yürüdü. Erol Olçok, vatandaşları cesaretlendirerek en önde ilerlerken askerleri ikna etmeye çalıştığı sırada vuruldu. Babasının yardımına koşan Abdullah Tayyip ise iki zırh delici merminin hedefi olarak olay yerinde şehadete ulaştı."

15 Temmuz hain kalkışmasının üzerinden geçen yıllara rağmen, o karanlık gece vatanı için canını ortaya koyan kahramanların destansı mücadeleleriyle hafızalardaki yerini koruyor. O gece milli iradeyi savunmak adına görevinin başına koşan isimlerden biri de Ankara İl Emniyet Müdürü'nün makam şoförlüğünü üstlenen polis memuru Köksal Kaşaltı'ydı. Hainlerin hedef aldığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde cesurca direnen Kaşaltı, kurşunların hedefi olarak şehadet şerbetini içti.

SON MESAJI 'BEN İYİYİM' OLDU

Henüz iki aylık hamile olan eşini, doğacak bebeğini ve canından çok sevdiği annesini geride bırakarak şehit olan Kaşaltı'nın acılı annesi Satı Kaşaltı, o acı geceden kalan derin yaraları ve dinmeyen evlat hasretini anlattı. Gecenin en kritik anlarında, sabaha karşı saat 05.00 sularında ailesinin durumundan endişe etmemesi için "Ben iyiyim, siz yatın artık" mesajını atarak aslında son mesajını yazdı. FETÖ militanlarının yaylım ateşi sonrasında şehit düşen Köksal Kaşaltı'nın annesi Satı Kaşaltı, "Oğlum bize 'artık uyuyun' dedi demesine ama o andan sonra içime büyük bir kor düştü. Endişeyle tekrar telefonuna ulaşmaya çalıştım fakat hatlar bir daha hiç açılmadı. O saniyeden sonra bizim dünyamıza bir daha güneş doğmadı" sözleriyle yaşadığı yıkımı dile getirdi.

HEM ÖZLEM HEM GURUR VAR

Evlat acısının zamana yenik düşmediğini, aksine gün geçtikçe içindeki yangının büyüdüğünü ifade eden Satı Kaşaltı, yaşadığı büyük özlemin yanında büyük bir gurur yaşadığını da belirtti. Darbeci hainlerin sadece bir cana kıymadığını, koca bir ailenin geleceğini yok ettiğini belirten Kaşaltı, "Oğlumun gençliğini, geleceğini, kurduğumuz tüm güzel hayalleri bizden hunharca çaldılar. Bu dayanılmaz acı bizi adeta mahvetti. Nitekim babası ve küçük kardeşi de bu büyük kederle daha fazla yaşayamadı, kısa süre sonra ikisi birden hayata gözlerini yumdu. Çilemiz katmerlendi, acımız acının üstüne bindi" dedi.

BAYRAK SEVDALILARI KAZANDI

Evladının karakterini "Ailesine bağlı, ülkesine sevdalı melek gibi bir çocuktu" sözleriyle ifade eden Kaşaltı, oğlunun arkasından yükselen duaların kendisi için en büyük teselli kaynağı olduğunu ifade etti. Son olarak 15 Temmuz gecesinin anlamını ve al bayrağa olan bakışını özetleyen acılı anne, şunları söyledi: "O gece bir vatan savaşıydı. Bir yanda ülkesini arkadan bıçaklayan hainler, diğer yanda vatanı ve bayrağı için göğsünü siper eden vatan sevdalıları vardı. Allah'a binlerce kez hamdolsun ki bayrak sevdalıları olarak biz galip geldik. Bugün gökyüzünde gururla dalgalanan o şanlı bayrağı her gördüğümde içim şerefle doluyor. Çünkü çok iyi biliyorum ki, o al bayrağın renginde benim aslan oğlumun helal kanı var."