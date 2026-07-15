Son sözü ‘hakkını helal et’ oldu

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde yaşayan 15 Temmuz Şehidi Beytullah Yeşilay'ın babası Hacı Bekir Yeşilay ile annesi Türkan Yeşilay ve Kahramanmaraş'ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan 15 Temmuz Gazisi ağabeyi Serkan Yeşilay, hain darbe girişiminin 10'uncu yılında o karanlık geceyi anlattı. Aile, yaşadıkları büyük acının ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirtirken, şehit Beytullah Yeşilay'ın vatan sevgisi ve kahramanlığının kendileri için en büyük gurur olduğunu vurguladı.

TERLİKLERLE SOKAĞA ÇIKTIK

15 Temmuz gazisi Serkan Yeşilay, darbe girişiminin ilk anlarında yaşadıklarını anlattı. Başlangıçta yaşananların bir terör saldırısı olduğunu düşündüklerini söyleyen Yeşilay, Cumhurbaşkanı'nın çağrısını duyduktan sonra ağabeyiyle birlikte hiç düşünmeden sokağa çıktıklarını söyledi. Ankara'da ağabeyinin yanında misafir olduğunu anlatan Yeşilay, "Hazırlanmaya bile fırsat bulamadık. Ayağımızda terliklerle önce Kızılay'a gittik. Daha sonra Genelkurmay önünde desteğe ihtiyaç olduğu haberini alınca yürüyerek oraya geçtik. Büyük bir kalabalık vardı. Herkes vatanını korumak için mücadele ediyordu" dedi.

'BANA GAZİLİK NASİP OLDU'

Genelkurmay önünde Kobra helikopterlerinin sivillerin üzerine ateş açtığını belirten Serkan Yeşilay, "İlk ateşten kurtulduk ancak ikincisinden kurtulamadık. Helikopterlerin açtığı ateş sonucu ağabeyim Beytullah şehit oldu, bana da gazilik nasip oldu. Vücudumda hâlâ 28 şarapnel parçası bulunuyor. Doktorlar sağlık açısından risk oluşturmadığı için parçaları almadı. Kolumda, bacağımda ve vücudumun farklı yerlerinde şarapnel parçaları duruyor. Bunlar benim için birer şeref madalyasıdır. Vatan müdafaası için çıktığımız yolda aldığımız bu yaralarla ömür boyu gurur duyacağım" diye konuştu.

ŞEHİTLER UNUTULURSA ÖLÜR

Ağabeyinin şehit olduğunu hastanede öğrendiğini anlatan Serkan Yeşilay, o an yaşadığı acıyı tarif etmenin mümkün olmadığını söyledi. 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini belirten Yeşilay, "Üzerinden değil 10 yıl, 100 yıl da geçse bu hain girişim unutulamaz. Her Türk genci gibi bizim de önceliğimiz vatandır. Böyle bir tehdit yeniden yaşansa yine hiç düşünmeden aynı şekilde vatanımızı savunuruz. Şehitler ancak unutulduğu zaman ölür. Devletimizin her yıl bu destanı yaşatması ve gelecek nesillere aktarması çok kıymetlidir. 15 Temmuz bu milletin kanıyla yazılmış bir destandır." dedi.