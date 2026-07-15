Soru hırsızlarının eşleri darbeye katıldı

Eski YÖK Yürütme Kurulu Üyesi (Denklik Komisyonu Başkanı) ve ÖSYM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu, 2010'daki Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince çalınarak, örgüt üyelerine dağıtıldığını hatırlatarak, "KPSS kopyacısı asker eşlerinin sayısı yaklaşık 450 iken, bunlardan 370'i yani yüzde 82'si silahlı olarak darbeye katılmış, diğerleri ise ağırlıklı olarak yurt dışına ateşe olarak gönderilmiştir" ifadelerini kullandı. SABAH'a konuşan Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Dershaneler bir taraftan özel okullara öğrenci devşirirken diğer taraftan özel okul imkânı bulamayan öğrencilerin dershane marifeti ile örgüte yaklaştırılması veya devşirilmesi hedefine hizmet etmiştir. dedi.

KUVVETLİ İŞARETLER MEVCUT

Çavuşoğlu, "İlk dönemlerde nispeten kolay olan dijital ortamlardaki soruların kopyalanıp dışarıda örgüt amacına hizmet edecek şekilde paylaşılması hadisesi, 2010 sonrasında sistemde dijital güvenliğin artması ile, ÖSYM'de bizzat dijital güvenlik sağlamak için kurulan DLP (Data Loss Prevention, Veri Kaybı Önleme) programı marifeti ile gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığı kayıtlarına göre, 2000-2016 yılları arasında askeri liselere yerleşen, toplam 7.400 adaydan, yaklaşık 1.597'si ilkokuldan sonra 6. sınıfı yurtdışında okurken 7 ve 8. sınıflarını Türkiye'de okumuş olması ne anlama gelmektedir?" şeklindeki sorumuza ise şöyle cevap verdi: "Yapılan araştırmalarda bu öğrencilerin 1 yıllık bu sürede birkaç ay, Türkiye'de kampa alındığı, burada ortaokul 1. sınıf müfredatının hızlıca gerçekleştikten sonra, kalan süreyi ya İngiltere'ye (muhtemelen dil eğitimi ve bilmediğimiz bazı eğitimler almak üzere!) ya da İsrail'de (bilmediğimiz eğitim süreçlerini tamamlamak için!) tamamladığı tespit edilmiştir. Bu öğrencilerin pasaportlarına FETÖ okulu bulunan, çeşitli Türki Cumhuriyetlerine giriş-çıkış damgaları basılarak, buradaki FETÖ ortaöğretim kurumlarından eğitim görüp başarılı olduklarına dair tasdiknameler düzenlenmiş ve öğrenciler sanki 1 yıl o okullarda eğitim görmüş gibi, 7. Ve 8. sınıfları Türkiye'de okuyarak eğitim süreçlerine devam etmişlerdir." Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu, 2010 KPSS'de soru çalanların asker eşlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmeye giden suikast timinde olduğunu ve soru çaldığı iddia edilen kişilerin eşlerinin 4 kişiyi katlettiğini tespit edildiğini hatırlatarak, şunları söyledi: "Daha önce de ifade edildiği üzere yapı 2000-2016 yılları arasında askeri okullara girişleri tamamen kontrol etmiştir. Bu iddiayı pekiştiren bir diğer husus, 2010 KPSS'de çalınan sorularla tüm soruları cevaplayan bazı bayan öğretmen adaylarının (katalog evliliklerinde örgüt asker-öğretmen eşleştirmesini bolca yapmıştır!) adreslerinin askeri lojmanlar olmasıdır. İşin daha da ilginci, 2010 KPSS'de kopya çekerek sınavda en üst sıralara yerleşen ve adresi askeri lojmanlar olan 1 tane dahi erkek aday yoktur. Yani örgütün asker eşlerine devlet memurluğu sağlama gayreti burada net olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, KPSS kopyacısı asker eşlerinin sayısı yaklaşık 450 iken, bunlardan yüzde 82'si (370 asker) silahlı olarak darbeye katılmış, diğerleri ise ağırlıklı olarak yurt dışına ateşe olarak gönderilmiştir. (darbeden sonra yurt dışındaki ateşe olarak bulunan NATO subaylarının çoğunun ülkemize dönmediği hatırlardadır.)"

"ALES SINAVI SORULARINI ÇALDIĞININ BİR DELİLİ"

Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu, FETÖ'nün ÖSYM'nin her yıl düzenli olarak yaptığı yaklaşık 40 sınavın hepsinde sorulara önceden eriştiğinin kuvvetli bir göstergesinin, 2008 yılında Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın da 56 yaşında ALES sınavına girerek, 100 soru üzerinden 96 soruyu doğru olarak cevapladığını hususu olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Toplum ÖSYM ve sınav sistemlerine son derece güvenmesinden dolayı böyle bir sorgulama haliyle kimsenin aklına gelmemiştir. Şerif Ali Tekalan örneği ise, tesadüfen fark edilen bir husustur. Yani onun sınava girdiği sorgulanmamış, bilakis sınavda olağanüstü başarı gösterenler incelenirken ilgili isme rastlanılarak olay kayıt altına alınmıştır. Bu olay dahi tek başına örgütün ALES sınavı sorularını çaldığının bir delilidir. Kaldı ki, yurt dışında yaşayan örgüt yöneticileri artık sosyal medya ortamlarında sınav sorularını çaldıklarını itiraf etmeye başlamışlardır. Bu konuda sosyal medya çok sayıda video barındırmaktadır."