Taşla saldırdılar selayı susturamadılar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında, İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Kutlu Yalvaç Camisi'nde tarihi bir direniş sergileyen müezzin Mehmet Kuzgun, hainlerin hedefi olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla minarelerden sela okuyarak milleti direnişe davet eden Kuzgun, camiyi basan biri kadın 3 saldırgan tarafından acımasızca darp edildi. "Bu darbe olacak, engelleyemezsiniz" diyerek camiye ayakkabılarıyla giren ve camları kıran vandallar, müezzin Kuzgun'a kaldırım taşlarıyla saldırdı.

VATAN İÇİN SONUNA KADAR KADAR SAVAŞIRIZ

Uğradığı ağır saldırı sonucu vücudu çürükler içinde kalan ve 15 gün yataktan kalkamayan Kuzgun, yaşadığı psikolojik travma nedeniyle uzun süre bunalıma girdi ve yüzde 100 engelli çocuğuna bakamaz hale geldi. Ancak tüm engellemelere rağmen o gece selayı sonuna kadar okumayı başaran Mehmet Kuzgun, devlet tarafından gazilik unvanı ve Devlet Övünç Madalyası ile şereflendirildi. Emekli olduktan sonra memleketi Manisa'ya yerleşen Kuzgun, vatan sevgisinin her şeyden üstün olduğunu belirterek şunları söyledi: "Şehitlik benim için en büyük rütbedir. Keşke o gece o mertebeye erebilseydim, demek ki bu dünyada yiyecek ekmeğimiz varmış. Gazilik madalyasını gururla taşıyorum. Vatan elden gidince ne namus kalır ne özgürlük. Hainler o gece yapacaklarını gündüz yaptı ama Allah ellerini ayaklarına dolaştırdı. Bir daha darbe girişimi olsa, kurşun da atsalar bizi durduramazlar. Kanımızın son damlasına kadar savaşır, yine o selamızı gururla okuruz. Vatan hainlerine bu bayrağı asla teslim etmeyiz."