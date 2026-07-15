Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler 15 Temmuz İhaneti Haberleri Taşla saldırdılar selayı susturamadılar
Giriş Tarihi: 15.07.2026

Taşla saldırdılar selayı susturamadılar

15 Temmuz hain darbe girişiminde İzmir’de sela okuduğu için camiyi basan darbeci yandaşları tarafından acımasızca darp edilen gazi müezzin Mehmet Kuzgun, o karanlık geceyi ve adalet mücadelesini anlattı

Taşla saldırdılar selayı susturamadılar
  • ABONE OL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında, İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Kutlu Yalvaç Camisi'nde tarihi bir direniş sergileyen müezzin Mehmet Kuzgun, hainlerin hedefi olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla minarelerden sela okuyarak milleti direnişe davet eden Kuzgun, camiyi basan biri kadın 3 saldırgan tarafından acımasızca darp edildi. "Bu darbe olacak, engelleyemezsiniz" diyerek camiye ayakkabılarıyla giren ve camları kıran vandallar, müezzin Kuzgun'a kaldırım taşlarıyla saldırdı.

VATAN İÇİN SONUNA KADAR KADAR SAVAŞIRIZ
Uğradığı ağır saldırı sonucu vücudu çürükler içinde kalan ve 15 gün yataktan kalkamayan Kuzgun, yaşadığı psikolojik travma nedeniyle uzun süre bunalıma girdi ve yüzde 100 engelli çocuğuna bakamaz hale geldi. Ancak tüm engellemelere rağmen o gece selayı sonuna kadar okumayı başaran Mehmet Kuzgun, devlet tarafından gazilik unvanı ve Devlet Övünç Madalyası ile şereflendirildi. Emekli olduktan sonra memleketi Manisa'ya yerleşen Kuzgun, vatan sevgisinin her şeyden üstün olduğunu belirterek şunları söyledi: "Şehitlik benim için en büyük rütbedir. Keşke o gece o mertebeye erebilseydim, demek ki bu dünyada yiyecek ekmeğimiz varmış. Gazilik madalyasını gururla taşıyorum. Vatan elden gidince ne namus kalır ne özgürlük. Hainler o gece yapacaklarını gündüz yaptı ama Allah ellerini ayaklarına dolaştırdı. Bir daha darbe girişimi olsa, kurşun da atsalar bizi durduramazlar. Kanımızın son damlasına kadar savaşır, yine o selamızı gururla okuruz. Vatan hainlerine bu bayrağı asla teslim etmeyiz."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Taşla saldırdılar selayı susturamadılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA