Turkuvaz Medya’yı savunurken şehit düşen kahraman mütevazı bir usta: Kocaman bir yürek

Onlar bu vatanı yaşanır kılan kahramanlardı. Alparslan'ın, Tuğrul Bey'in, Osmangazi'nin, Fatih'in, Yavuz'un, Abdulhamid'in torunlarıydılar. Vatan için can vermeyi cana minnet sayıp şehadet şerbetini içen kahramanlardan biri de Servet Asmaz'dı. Turkuvaz Medya'ya baskına giden darbecilere karşı durdu, hain kurşunlarla vuruldu.

GÖNLÜ EZELDEN YANIK BİR YİĞİT

Servet Asmaz, aslen Gümüşhaneli'ydi. Servet Asmaz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitmek üzere evinden çıktı. Tam o saatlerde darbeci hainler, o dönem Beşiktaş'ta bulunan Turkuvaz Medya'yı susturmak için harekete geçmişti. İstanbul'daki Topkule Kışlası'ndan çıkan 66. Mekanize Piyade Tugayı'na bağlı birlikler, SABAH, aHaber ve atv'yi hedef almıştı. Darbeci askerler, TEM otoyolunda ilerlerken vatandaşlar ve polis tarafından durdurulmaya çalışıldı. Gaziosmanpaşa'daki evinden çıkan Servet Asmaz da bu sırada, Avrupa Konutları'na yakın bir noktada hain kurşunlara hedef oldu. Yaralı olarak kaldırıldığı Okmeydanı Hastanesi'nde sabah saat 06.00'da şehadete yürüdü.

HEDEF TURKUVAZ MEDYAYDI

Asmaz, "Herkes alabildiğince mühimmat alsın. aHaber'i basmaya gidiyoruz. Binaya girdiğinizde size silah çeken olursa karşılık verin" diyen cuntacı Yüzbaşı İsmail Menderes Sema'nın başını çektiği birliğin kurşunlarıyla vuruldu. Darbe girişimine katılan astsubay öğrencilerden Ali Malgil ifadesinde şunları söyledi: "Bir yüzbaşı geldi, 'Gün bugündür. Ya öleceğiz ya kalacağız. aHaber ve atv Haber'in binasını basıyoruz, karşılık veren olursa ateş edin' dedi." Astsubay Mehmet Emin Yıldız ise "Rütbelilerden biri 'aHaber'i susturmaya gidiyoruz' dedi" diye ifade verdi.

"ONURUMUZ DAHA BÜYÜK"

Eşi Sema Asmaz ise daha önce SABAH'a verdiği demeçte "Eşim bu vatan için gözünü kırpmadan canını verdi. O sadece benim hayat arkadaşım değildi; bu ülkenin kahramanıydı. Acımız büyük ama onurumuz daha büyük." demişti. Ağabeyi Selahattin Asmaz da kardeşinin mücadelesini şöyle anlatmıştı: "Darbeciler SABAH'ı, aHaber'i susturmaya gidiyormuş. Turkuvaz Medya'yı seviyoruz. Milli bir medya. Medya insanın gözü kulağı. SABAH olmasa bizi yalanla boğarlardı" ifadelerini kullanmıştı.