Turkuvaz’a uzanan kanlı işgal planı

Turkuvaz Medya Grubu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi FETÖ'nün hedef aldığı medya grubu oldu. O gece hainler SABAH binasını kurşunladı, Turkuvaz Medya'ya destek için binamıza gelmeye çıkan Servet Asmaz'ı (44) şehid etti. 14 senedir kendilerini deşifre ettiğimiz örgütün kanlı yüzünü o gece de deşifre ettik. O gece muhabirlerimiz haberleri ve çektiği görüntüler, A Haber Televizyonu'nda yayınlandı, Sabah, A Haber ve Takvim gazetelerinin internet sitelerinde yer aldı. Muhabirlerimiz, darbe girişimine karışan askerlere soruşturma açılmasını, FETÖ'cü hainlerin derdest edilme görüntüleri ve teslim olmalarını Turkuvaz Medya'dan öğrendi.

"KARŞILIK VERİN ONLARA"

66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan harekete geçen darbeci askerler, Beşiktaş'ta bulunan SABAH, A Haber ve atv'nin binalarına ulaşmak için harekete geçti. Kışladan çıkan darbeci askerler, TEM otoyolunda ilerlerken yoğunluk nedeniyle zaman zaman durmak zorunda kaldı. Bu çağrıya uyan vatandaşlar ve polisler, darbeci askerlerin yolunu kapattı. Gaziosmanpaşa'daki evinden çıkan seramik ustası Servet Asmaz da, Turkuvaz Medya Grubu'nu susturmak için harekete geçen 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan darbeci askerlerin önünü kesmişti.

VATANDAŞLAR SET ÇEKTİ

Darbeci askerler, Turkuvaz Medya Grubu'na ulaşmalarını engelleyen polis ve vatandaşlarla tartıştı ve halkın üzerine ateş açtılar. Servet Asmaz, doğrudan hedef gösterilerek vuruldu. Asmaz'ın olay yerinden taşınması birsüre darbeciler tarafından engellendi. Servet Asmaz daha sonra Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

20 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Turkuvaz Medya Grubu'nu işgale giden 19 darbeci askere ağır ceza mahkemesinde dava açıldı. Bu sanıkların davası daha sonra 66'ncı Mekanize Piyade Tugayı'ndaki olaylara ilişkin dava ile birleştirildi. Dava, 26 Nisan 2018 tarihinde karara çıktı. Kararda 20 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 30 sanığa müebbet hapis cezası, 70 sanığa beraat, 3 sanığa da 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

DAKİKA DAKİKA TURKUVAZ MEDYA'YI İŞGAL PLANI



14 TEMMUZ 2016 SAAT: 11.25

Darbe teşebbüsünün planlayıcılarından olan Albay Uzay Şahin, Yarbay Murat Yanık ve Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit ve tugayın üst rütbeli subayları ile toplantı gerçekleştirdi.

14 TEMMUZ 2016 SAAT: 11.27

İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gürcan Sercan da toplantı salonuna girdi

15 TEMMUZ 2016 SAAT: 09.09

Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit, Kurmay Yarbay Serbülent Eken ve Albay Yusuf Sarı'nın toplantı salonuna gittiği görüldü

15 TEMMUZ 2016 SAAT:10.51

Albay Uzay Şahin, Yarbay Murat Yanık ve Kurmay Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu'nun komutanlık katına geldikleri ve Mehmet Nail Yiğit'in makam odasının yanındaki odaya girdikleri görüldü

15 TEMMUZ 2016 SAAT 20.14

66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit komutanlık katına geldi

15 TEMMUZ 2016 SAAT 20.15

Komutanlık katına silahlı ve teçhizatlı askerlerin gelip gitmeye başladığı görüldü. Bu görüntülerden bu saat itibari ile kışla içerisindeki hareketlenmenin başladığı anlaşıldı

15 TEMMUZ 2016 SAAT 22.30

Harp Akademileri Komutanlığı'nda görevli olan Albay Durdu Selim Ayçetin ve Turkuvaz Medya işgal planını yöneten Yüzbaşı İsmail Menderes Sema sivil kıyafetli olarak komutanlık katına geldi

15 TEMMUZ 2016 SAAT 23.20

Yüzbaşı Mehmet Çataklı ve Yüzbaşı Mehmet Kocatepe, Yüzbaşı İsmail Menderes Sema ve beraberindeki ekiple binanın dışına çıktığı görüldü.

15 TEMMUZ 2016 SAAT 23.32

Albay Durdu Selim Ayçetin'in, İsmail Menderes Sema, Mehmet Kocatepe ve Rasim Erkan'a bazı talimatlar verdiği görüldü.

15 TEMMUZ 2016 SAAT 23.32

İsmail Menderes Sema ve Rasim Erkan binadan ayrıldı.

16 TEMMUZ 2016 SAAT 01.12

Mehmet Kocatepe, Sedat Çelik ve Bayram Kantık'ın harekat merkezine girdikleri ve saat 01:12 de tekrar dışarı çıktıkları görüldü.

İsmail Menderes Sema ve beraberindekilerin A Haber Televizyonu'nu işgal amacıyla kışladan ayrıldıkları tespit edildi.

DARBECİ ASKERLERİN ÖNÜ KESİLDİ

A Haber Televizyonu'nu işgal etmek için yola çıkan darbeci askerlerin, TEM Otoyolu'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Gaziosmanpaşa tır garajı mevkiine geldiklerinde önleri polis ve vatandaşlar tarafından kesildi.

SERVET ASMAZ OLAY YERİNDE YARALANDI

İsmail Menderes Sema, Rasim Erkan, Mehmet Purtaş, Apdullah Özdemir ve Sedat Engin yanlarına bir kısım astsubay öğrenciler ialarak polislerle ve vatandaşların yolun açılması hususunda tartışmaya girdi.

Tartışma sırasında şüphelilerce ateş edilmesi üzerine olay yerinde bulunan ve darbe girişimini engellemek amacı ile sokağa çıkan Servet Asmaz olay yerinde yaralandı.

ASMAZ'IN HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİ ENGELLENDİ

Servet Asmaz'ın yanında bulunan Yasir Kaya'nın yaralı halde bulunan Servet Asmaz'ı olay yerinden alması darbeci askerler tarafından engellendi.

Servet Asmaz daha sonra Yasir Kaya tarafından Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı Servet Asmaz Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde şehit oldu.



16 TEMMUZ 2016 SAAT:04.48

Çatışmaya giren İsmail Menderes Sema, Ali Özkara, Aptullah Özdemir, Sedat Ergin, Murat Sözen, Necdet Köstek ve Sedat Çelik'in tugay karargah binasına girmeye başladığı görüldü

16 TEMMUZ 2016 SAAT:05.29

İsmail Menderes Sema, Necdet Köstek, Durdu Selim Ayçetin ve Musa Odabaş'ın sivil kıyafetli olarak harekat merkezinden ayrıldı.