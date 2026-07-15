Vatan ve millet için şehadete yürüdü

Nene Hatunun kahraman torunlarından biri olan Türkan Türkmen Tekin, Esenler'de hainlerin üzerine sürdüğü tankın altına kalarak şehit düştü. İkisi kız 3 evladı o gece yetim kaldı. Onlara hem anne hem baba olmaya çalışıyorum diyen Ramazan Tekin eşi ile son diyaloğunu anlattı. Tekin; "Yıllar geçti her saniyesi şuan gibi aklımda. Bana son sözü vatan elden gidiyor ne oturması cümlesi oldu" dedi.

NAMAZ KILIP SOKAĞA ÇIKTI

Ramazan Tekin; "Onun en büyük isteği evlatları okusun, bir meslekleri olsun, kimseye muhtaç olmasındı. Vatanını bayrağını çok seven bir kadındı. O gece küçük kızım evde uyurken önce abdest alıp 2 rekat namaz kıldık, sonra birlikte dışarı çıktık. Amacımız Cumhurbaşkanımızın geldiği havalimanına gitmekti. Ama olmadı. Bir tank öyle hızlı geldi ki üzerimize... 'Şarampole atla' dedim ama olmadı. Yolda hiç araç yoktu tank doğrudan bizim üzerimize sürdü. Eşim ezildi. Koştum kucağıma aldım, hemen bir araç geldi. Kimdir, nedir bilmem... Hastaneye götürdük ama hayatını kaybetti. Şehit olmadan önce abdest almıştı sanki şehitliğini hissetti." şeklinde konuştu.

1 DOLARA VATAN SATANLAR YILDIRAMAZ

Hastanede yaşam mücadelesi verdikleri sırada FETÖ'cü hainlerin milletin üzerinde alçak uçuş yapmaya devam ettiklerini belirten Tekin; "Bu millet o gece hainlere geçit vermedi. Eşim vatanı, bayrağı için şehit oldu. Onu kaybettim, yarın aynı şey olsa yine gözümü kırpmadan çıkarım. Anasız, babasız yaşanır ama vatansız yaşanmaz. 1 Dolara vatan satanlar bizi yıldırmaz da durduramaz da" ifadelerini kullandı.

AYYILDIZLI TİŞÖRT ALMIŞTI

Tekin; "Ciğerimizi yaktılar, yıllardır evlatlarımın hep bir yanı eksik. Allah o geceyi bir daha bu millette yaşatmasın. O gece yaşananlarda o geceyi bizler gibi yaşayanlar da hiç unutulmasın. Eşim benim son babalar günümde bana Ayyıldızlı tişört almıştı. Babalar Günü'mü hep kutlardı. Her Babalar Günü'nde içimi hüzün sarıyor." şeklinde konuştu.