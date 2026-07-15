İlhan Turan (46), FETÖ'nün darbe girişimini televizyondan öğrendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine dışarı çıktı. O anda karşılaştığı 80 yaşındaki komşusunun "Sizler nasıl gençsiniz, hainler darbe yapıyor. Cumhurbaşkanı milleti meydanlara, bu hainlere direnmeye çağırıyor. Neden burada duruyorsunuz" demesi üzerine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gitti. Burada hainlere direnirken, FETÖ'cü darbecilerin gasp ettiği polis aracı tarafından ezildi, diz kapağı parçalandı, yürüyemez hale geldi. Geçirdiği onlarca operasyon sonrası diz kapağına takılan platin ve aldığı fizik tedavi ile yeniden yürüyebildi.

BU MİLLET HAİNLERİN KARŞISINDA DİK DURDU

Turan yaşadıklarını şu şekilde anlattı: Bize sitem eden yaşlı amca da bizimle birlikte darbecilere direnmek için yola revan oldu. O önde biz arkada yürüyoruz. O yaşına rağmen köprüye kadar bizimle yürüdü. Köprü üstünde darbeciler milletin üstüne ateş ediyordu. Tanklar zaten kapatmış kurşunlar nereden geliyor anlamıyorduk. O gece yolu kapatan hainler geçişimizi engelliyordu. Ben ise geçeceğiz bu bayrak bizim bu vatan bizim bu kalkışmaya direneceğiz diye karşılık verdim. Bu hainler polis aracıyla beni ezdi. Daha sonra öğrendim emniyetimiz bu polis aracını Tuzla'da bulmuşlar. Çekici beni hastaneye götürdü. Ben o vatansız ölen terörist başını Allah'a havale ediyorum. İnşallah huzuru mahşerde kendisi bu milletin gözü önünde gayya kuyusuna atılır. Ben şu an platinle ayakta durabiliyorum. Ama bu millet o hainlerin karşısında dik durdu, yıkılmadı. Onlar sandılar ki biz bunları yıpratacağız, korkutacağız. Ama yine bu vatan bize kaldı kendileri şu an vatansız kaldılar. Benim vücudumu çiğnediler ama vatanımı çiğneyemediler."