YAVUZ DONAT yazdı: Kahrolsun darbe Yaşasın demokrasi

Aradan 10 yıl geçti ama... Unutmadık... Unutmayacağız... Unutturmayacağız.

Kâğıttan kaplanlar.

Doğdukları, okudukları, ekmeğini yedikleri ülkeye ihanet eden alçaklar.

Devletin jetleri ile devletin simge kurumlarına bomba yağdıranlar.

Milli iradeye şuursuzca saldıranlar.

Ve sonra da kadın kılığında kaçmaya çalışanlar... Hizmet ettikleri ülkede kaçak yaşayanlar... Korkaklar.

Lanetle, nefretle hatırlanacaklar.

***

Shakespeare... Julius Sezar...

Sahne iki... Sezar der ki:

"Korkaklar ölümlerinden önce kaç kere ölür, yiğitler ise ecel şerbetini bir defa tadarlar."

15 Temmuz 2016'da, hain darbe girişiminde, 253 yiğit/şehit, ecel şerbetini bir defa tattılar... Bir gül bahçesine girercesine, kara toprağın altındalar.

Onlar... Yüce Peygamberimizin komşuları.

Rahmetle anıyoruz.

Hainleri... Ölmeden önce ölümü defalarca tadan darbe girişimcilerini ve destekçilerini nefretle lanetliyoruz.

Her 15 Temmuz'da olduğu gibi...

Haykırmaya devam ediyoruz:

"Kahrolsun darbe yaşasın demokrasi."