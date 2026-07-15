Yazar Zeki Bulduk: Sanat dünyasının büyük kesimi Türkiye’ye Fransız kaldı

"Züleyha", "Müstesna Deliler Albümü" ve "Bağdat Düşerken" gibi eserlerin yazarı Zeki Bulduk, 15 Temmuz hain darbe girişiminin kültür-sanat dünyasındaki yansımalarına dair açıklamalarda bulundu. Bulduk, bu kalkışmanın geçmişteki askeri darbelerden farklı olarak sivil görünümlü bir yapının tüm kurumlara sirayet etmesiyle gerçekleştiğini vurguladı.

"YENİ MASKELERLE DEVAM EDENLER VAR"

Örgütün kültür-sanat camiasındaki faaliyetlerine dikkat çeken Bulduk, FETÖ'nün farklı maskelerle her ideolojik yapıdan insan devşirdiğini belirterek şunları söyledi: "Kültürsanat camiası da bundan nasibini aldı. Çoğu niteliksiz, proje sanatçı da bu örgütün şemsiyesi altında yer aldı. Darbe girişiminin belki de olumlu yanlarından biri, kifayetsiz muhterislerin elenmesi oldu. Ancak bu kadar büyük bir oluşumun tamamen deşifre olmadığını, aksine yeni maskelerle yoluna devam edenler olduğunu düşünüyorum."

"MÜTAREKE DÖNEMİ İSTANBUL ORTA SINIFI GİBİ..."

Darbe girişimi sırasında sergilenen "Bu darbe bize vurmadı, bizi ilgilendirmez" tavrının tehlikeli bir yaklaşım olduğunu ifade eden Bulduk, seçimlere katılım oranı en yüksek ülkelerden birinde halkı hiçe sayanlara karşı durulması gerektiğini savundu. Sanat camiasının büyük bir kısmının toplumsal realiteden koptuğunu belirten yazar, eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü: "Halkçı sanatçıların ekserisi, mütareke dönemi İstanbul orta sınıfı gibi, İngiliz ve Fransızların balolarına gitmeyi tercih etti. Büyük bir kesim bu topraklarda yaşanan direnişe kör kalmış ve Türkiye'ye Fransız kalmıştır."