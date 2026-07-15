Yediğim kurşunlar onur madalyam oldu

Beyoğlu'nda oturan Sinan Yıldırım, FETÖ'nün darbe girişimine evinde tanık oldu. O esnada televizyonlar darbecilerin Taksim Anıtı'nı çevrelediğini gösterince hemen Taksim'e gitti. Burada hainlerin açtıkları ateşle vücuduna isabet eden kurşunlarla gazi oldu. Gazi Sinan Yıldırım aradan geçen 9 yılın ardından şunları kaydetti: "15 Temmuz 2016, Türk milletinin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır. O gece, vatanını seven milyonlar, tanklara, silahlara karşı sadece imanlarıyla ve cesaretleriyle durarak dünyaya unutulmaz bir ders verdi. FETÖ tarafından planlanan hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımızın liderliği ve milletimizin sarsılmaz duruşuyla engellendi. Şehitlerimizin fedakârlığı ve gazilerimizin cesaretiyle kazanılan bu destan, Türkiye'nin birliğini, beraberliğini ve kararlılığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz bir ihanet girişimine sahne oldu ancak millet olarak da dirilişimizin adı olmuştur. Her zaman devletimizin arkasındayız. O gece olanları nesilden nesile aktaracağız unutturmayacağız. Şehitlik nasip olmadı ancak isabet eden kurşunlar da bizim gurur ve onur madalyamız oldu."

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