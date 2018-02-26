Cenevre’de şov başlıyor

Bu yıl 88'incisi düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı, 8-18 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. 6-7 Mart tarihlerinde önce sayıları 10 bini bulan basın mensupları için kapılarını açacak fuarda, 180 firma yeniliklerini sergileyecek. Cenevre'de 110'dan fazla dünya ve Avrupa prömiyeri yapılacak. 5



MARKA KATILMIYOR

Cenevre Otomobil Fuarı'na bu yıl Opel, Infiniti, DS, Chevrolet ve Cadillac olmak üzere beş marka katılmıyor.

TARİHE KARIŞAN 62 OTOMOBİL



HIRVAT MARKASININ İKİNCİ MODELİ

Hırvat otomobil markası Rimac, elektrikli Concept One'dan sonra geliştirdiği ikinci modelini vitrine çıkaracak. Modelin adının Concept Two olup olmayacağı belli değil. Ancak yeni model Concept One'dan daha hızlı, daha lüks olacak.



BENTLEY'İN İLK ELEKTRİKLİSİ

Bentley , fuarda ilk elektrikli modelini sergileyecek. Markanın ilk SUV modeli Bentayga'nın plug-in hibrid versiyonunda Porsche Cayenne'nin 3.0 lt'lik motoru kullanılıyor.

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ÇİNLİ MARKALARDAN ÇIKARMA

İki yıl önce Şangay'da kurulan Çinli otomobil markası LCVHI, Venere adı verilen elektrikli konsept modelini Cenevre'de sergileyecek. 0'dan 100 km'ye 3 saniyede çıkan otomobilin maksimum hızı 250 km ile sınırlandırılmış. Venere'nin menzili ise 500 km.



UÇAN OTO YIL SONUNDA HAVALANIYOR

Pal -V Liberty firması, dünyanın ilk ticari uçan otomobilini Cenevre'de sergileyecek. 425 bin Sterlin fiyat etiketine sahip uçan otomobil, yıl sonunda müşterilerine teslim edilmeye başlanacak.



?TESLA'YA RAKİP OLACAK

Volvo , İsveçli performans otomobil firması Polestar'ı 2015'te satın almıştı. Ardından, Polestar'ı elektrikli bir otomobil markası yapmaya karar veren Volvo, Polestar'ın ilk modeli Polestar 1, Cenevre'de sergileyecek. Çin'de üretilecek Polestar, Tesla'ya rakip olması bekleniyor.



?FERRARİ'NİN YENİ NESİL ÖZEL SERİSİ

Ferrari, Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergileyeceği yeni 'özel seri' modeliyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia ve 458 Speciale'deki V8 geleneğinin yeni temsilcisi niteliğindeki Ferrari 488 Pista, 720 bg güce sahip 3,9 litrelik çift turbo beslemeli motorla donatıldı. Ferrari 488 Pista, 0'dan 100 km/s hıza 2,85 saniyede ulaşıyor.