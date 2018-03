Rus devi Sakarya'dan satışa başladı!

GAZ Grubu'nun Sakarya'daki kendi montaj fabrikasında üretilen GAZelle Next'in 6 versiyonu bulunuyor. Bunlar azami 3.5 ton taşıma kapasiteli, tek ve çift kabin kamyonetlerin standart ve uzun versiyonları ile gövde hacmi 11,5 m3 ve 13,5 m3 olan iki Panel Van modelleridir.

Mart ayında GAZelle Next Kamyonet modelleri 55.500 TL, Panel Van modelleri ise 30.000 TL'ye 12 ay 0 faiz gibi cazip ödeme seçenekleri ve 66.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

GAZelle Next, yeni model Cummins ISF 2.8L US dizel motoruna sahip. 2.8 litrelik motor, 150 HP güç üretirken, 330 Nm'lik de tork üretiyor. Yakıt tüketimi ise sırasıyla 60 ve 80 km/saat hızlarında 100 km'de 8.5 / 10.3 litre. GAZelle Next Van'ın garanti süresi ise 3 yıl veya 150 bin kilometre. GAZelle NEXT Van, yüksek manevra kabiliyetiyle en dar sokaklarda bile rahat bir sürüş imkânı sunuyor.

ÇİFT SALINCAKLI BAĞIMSIZ ÖN SÜSPANSİYON

GAZelle Next'in en önemli yapısal özelliklerinden biri; çift salıncaklı bağımsız ön süspansiyon ile donatılmış güvenilir bir araç olması ve tam yüklü yoğun çalışma koşullarına uygun olarak üretilmiş olması. Kremayerli direksiyona ek olarak, çift güç rezervli fren sistemi, ferah ve konforlu kabin ve süspansiyon, iyi yönlendirme ve üst düzey ergonomi ve konfor sağlıyor. GAZelle Next'te sürüş ve konfora da büyük oranda katkı sağlayan joystick vites, usb çıkışlı dokunmatik dijital ses sistemi gibi ekstra özellikler de kullanıcıya sunuluyor.

ALIRKEN DE, KULLANIRKEN DE YÜZDE 25 KAZANDIRIYOR

GAZ Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yüksel, "GAZelle NEXT en zor koşullarda çalışmak için tasarlanmış dayanıklı, güvenilir ve çok güçlü bir yol arkadaşı. Fiyat-kalite dengesine bakıldığında piyasadaki en iyi tekliflerden birini sunmaktayız. Ayrıca, ülke çapında 13 Bayi ve 27 satış sonrası servis noktasından oluşan bir hizmet ağı kuran şirketimiz müşterilerimize yedek parça ve servis olarak da yüksek düzeyde, kaliteli bir hizmet vermeyi taahhüt etmektedir. Hedefimiz müşterilerimize alırken de kullanırken de %25 maliyet avantajı kazandırmaktır" dedi.