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yenileme nasıl yapılır? Kayıp nasıl çıkarılır? İşte gerekli belgeler ve işlemler

Yeni çıkartma ve ehliyet yenileme işleri artık nde gerçekleştiriliyor. Eğer ehliyetinizi kaybettiyseniz yeni işlemlerini anlatıyoruz. Yenileme nasıl yapılıyor? Ehliyeti kaybetmenin cezası nedir? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 25.6.2018 11:25 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 20:29
Kayıp ehliyet yenileme nasıl yapılır? Kayıp ehliyet nasıl çıkarılır? İşte gerekli belgeler ve işlemler

2 Nİsan 2018 itibari ile yeni ve eski ehliyet işlemleri, üzerinden yapılıyor. Ehliyeti kaybetmek, tıpkı kimliği kaybetmek kadar risklidir. Çünkü kötü niyetli insanların eline geçmesi durumunda sizin adınıza her türlü işlemi yapabilirler. Bu haberimizde yeni veya eski tip ehliyetini kaybedenler veya çaldıranlar vatandaşların neler yapması gerektiğini anlatıyoruz. Peki ehliyetimi çıkarmak için nereye başvurmalıyım? Çalınan veya kaybolan ehliyetimi çıkarmak için gerekli olan belgeler nelerdir? Ehliyet kaybetmenin cezası ne kadar? İşte yeni ve eski tip ehliyetlerin çalınması veya kaybolması durumunda merak edilenler...

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Kayıp ehliyet yenileme nasıl yapılır? Kayıp ehliyet nasıl çıkarılır? İşte gerekli belgeler ve işlemler
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