Kayıp ehliyet yenileme nasıl yapılır? Kayıp ehliyet nasıl çıkarılır? İşte gerekli belgeler ve işlemler

2 Nİsan 2018 itibari ile yeni ehliyet ve eski ehliyet işlemleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden yapılıyor. Ehliyeti kaybetmek, tıpkı kimliği kaybetmek kadar risklidir. Çünkü kötü niyetli insanların eline geçmesi durumunda sizin adınıza her türlü işlemi yapabilirler. Bu haberimizde yeni veya eski tip ehliyetini kaybedenler veya çaldıranlar vatandaşların neler yapması gerektiğini anlatıyoruz. Peki ehliyetimi çıkarmak için nereye başvurmalıyım? Çalınan veya kaybolan ehliyetimi çıkarmak için gerekli olan belgeler nelerdir? Ehliyet kaybetmenin cezası ne kadar? İşte yeni ve eski tip ehliyetlerin çalınması veya kaybolması durumunda merak edilenler...