Mercedes C Sınıfı’nda dizel satışını durdurdu

Daimler, Alman Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin (KBA) egzoz emisyon ölçümlerinde ortaya çıkardığı yanıltıcı sonuçlar sebebiyle, Renault ortaklığı ile geliştirilip kompakt modellerde kullanılan 1.6 litre hacimli dizel motorlu yaklaşık 600 bin aracını geri çağırmak ve stoktakilerin satışını durdurmak durumunda kaldı.

PROBLEM ÇÖZÜLENE KADAR SATIŞLAR DURDU

Daimler geri çağırma ve yazılım güncelleştirmesinin kapsamını geniş tutarak, Mercedes-Benz Türk'ün de ilgili modelde sorun çözülene kadar satışı durdurmasını talep etti.

Euro 6d egzoz emisyon standartları sınır değerlerini aşan C200d BlueTec modeli, Eylül ayında satışına başlanacak yenilenen, makyajlı C Sınıfı gelene kadar bulunmayacak.

Mercedes-Benz Türk'ün en çok satan modellerinden C Sınıfı'nın C200d Bluetec stoğunun, geçmiş satış rakamlarına bakılarak 2-3 bin adedi bulabileceği tahmin ediliyor. (Hürriyet)