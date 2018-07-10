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Civic'in altına girdi

, Civic'in altında kaldı. Kaza görüntüleri, sosyal medyada çoğu kişinin dikkatini çekerken şans eseri kazada kimse yaralanmadı.

Giriş Tarihi: 10.7.2018 12:22 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 12:23
Lamborghini Huracan Spyder Honda Civic'in altına girdi

ile akşam yemeğine giden çift, park halindeki yeni kasa Civic'in altına girdi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazada spor Otomobilin içindeki çift, aracın içinden yürüyerek çıktı.

FREN YERİNE GAZA BASINCA!

Lamborghini Huracan Spyder'ın sürücüsünün anlattığına göre, kendilerine başka bir araç çarpmış. Çarpışma şiddetiyle fren yerine yanlışlıkla gaza basan sürücü Civic'e arkadan çarpmış.

Lamborghini Huracan'ın fazla alçak olması bu kazada avantaj sağlamış denilebilir. Huracan, darbeyi emen araba yerine, şoku azaltabileceğini düşündüğümüz şekilde aracın altından geçiyor.

Sürücü ve eşi kendilerine yeni bir otomobil almaya gideceklerini belirti. Bunun Lamborghini olup olmayacağı ise belli değil. (Milliyet)

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Lamborghini Huracan Spyder Honda Civic'in altına girdi
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