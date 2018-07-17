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'den sonra 'ye de !

’e benzer olan uygulamasını kullanan bir motor sürücüsü ve getirdiği yolcu ’de e yakalandı. Sürücü ve yolcu yemekten kurtulamadı.

İHA Otomobil Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 11:25 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 11:33
Uber'den sonra Scotty'ye de ceza!

Olay, 'de saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 'e benzer bir uygulama olan uygulamasını kullanan 34 KE 3482 plakalı motor sürücüsü Mehmet A., Bostancı'dan aldığı Berkan H. isimli yolcuyu Taksim'e getirdi. 70 lira karşılığında yolcuyla anlaşan Mehmet A. 'na geldikten sonra yolcudan ücreti alırken lerin şüphesini çekti.

HEM MOTOR SÜRÜCÜSÜNE HEM DE YOLCUYA CEZA KESİLDİ

Durumu fark eden polis memurları hemen olaya müdahale etti. Polisler korsan olarak yolcu taşıyan motor sürücüsü Mehmet A.'ya 3 bin 6 lira para sı kesti. Yolcu Berkan H. ise uygulamayı kullanarak yolculuk yaptığı için 334 lira para cezasına çarptırıldı.

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Uber'den sonra Scotty'ye de ceza!
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