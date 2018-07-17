Uber'den sonra Scotty'ye de ceza!

Olay, Taksim'de saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Uber'e benzer bir uygulama olan Scotty uygulamasını kullanan 34 KE 3482 plakalı motor sürücüsü Mehmet A., Bostancı'dan aldığı Berkan H. isimli yolcuyu Taksim'e getirdi. 70 lira karşılığında yolcuyla anlaşan Mehmet A. Taksim Meydanı'na geldikten sonra yolcudan ücreti alırken polislerin şüphesini çekti.

HEM MOTOR SÜRÜCÜSÜNE HEM DE YOLCUYA CEZA KESİLDİ

Durumu fark eden polis memurları hemen olaya müdahale etti. Polisler korsan olarak yolcu taşıyan motor sürücüsü Mehmet A.'ya 3 bin 6 lira para cezası kesti. Yolcu Berkan H. ise uygulamayı kullanarak yolculuk yaptığı için 334 lira para cezasına çarptırıldı.