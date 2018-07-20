Honda Civic Type R makyaja hazırlanıyor

Honda'nın önden çekişli otomobillerde ring rekoru kıran aracı Civic Type R makyajlanıyor. Almanya'da kamuflaj kıyafetiyle görüntülenen aracın far gruplarında ve tampon tasarımlarında ufak güncellemeler yapılacak. İç mekandaki multimedya sisteminin de güncelleneceği Type R'da başka bir kabin değişikliği yapılması ise beklenmiyor.

DİŞLİ RAKİPLERİ VAR

Renault Megane RS ve Hyundai i30N gibi dişli rakiplere sahip Honda Civic Type R'ın sürüş dinamikleri üzerinde fazla bir değişiklik yapılmayacak. Makyaj öncesinde de kullandığı 2.0 litre hacimli turboşarjlı motorunu da taşımaya devam edecek otomobil, gücünü ise 10 bg artırarak 320 bg'ye yükseltecek. Bu verilerle Volkswagen Golf R'dan 20 bg daha güçlü olacak Civic Type R; Megane RS'ten 30 bg, i30N'den ise 35 bg daha fazla güç sunacak.

FK8 kasa koduna sahip Honda Civic Type R, firmanın İngiltere'deki fabrikasında üretilmeye devam edecek.