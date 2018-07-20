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Type R makyaja hazırlanıyor

'nın ateşli hatcback modeli Type R, ön ve arka tamponlarında kamuflajla görüntülendi.

Giriş Tarihi: 20.7.2018 14:09
Honda Civic Type R makyaja hazırlanıyor

'nın önden çekişli otomobillerde ring rekoru kıran aracı Type R makyajlanıyor. 'da kamuflaj kıyafetiyle görüntülenen aracın far gruplarında ve tampon tasarımlarında ufak güncellemeler yapılacak. İç mekandaki multimedya sisteminin de güncelleneceği Type R'da başka bir kabin değişikliği yapılması ise beklenmiyor.

DİŞLİ RAKİPLERİ VAR

Renault Megane RS ve Hyundai i30N gibi dişli rakiplere sahip Honda R'ın sürüş dinamikleri üzerinde fazla bir değişiklik yapılmayacak. Makyaj öncesinde de kullandığı 2.0 litre hacimli turboşarjlı motorunu da taşımaya devam edecek otomobil, gücünü ise 10 bg artırarak 320 bg'ye yükseltecek. Bu verilerle Golf R'dan 20 bg daha güçlü olacak Civic Type R; Megane RS'ten 30 bg, i30N'den ise 35 bg daha fazla güç sunacak.

FK8 kasa koduna sahip Honda Civic Type R, firmanın 'deki fabrikasında üretilmeye devam edecek.

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Honda Civic Type R makyaja hazırlanıyor
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