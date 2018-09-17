Y kuşağı saatlik araç kiralayacak

Anadolu Grubu
bünyesinde faaliyet gösteren araç kiralama şirketi Garenta, dünyada yeni trend saatlik araç kiralama uygulaması MOOV by Garenta
'yı hayata geçirdi. Mobil uygulama üzerinden herhangi bir ücret ödemeden üye olunabilen MOOV by Garenta, ilk etapta İstanbul
, İzmir
, Çeşme ve Bodrum
'da hizmet veriyor. Önümüzdeki günlerde Ankara
'da da faaliyet göstermeyi planlayan şirketin 700 araçlık filosu Renault Clio ve KIA Cerato otomotik vites modellerinden oluşuyor.
Eylül başında lansmanı yapılan MOOV by Garenta yaklaşık 10 bin download aldı. Şu ana kadar 300 kişi, ortalama 2 buçuk saat araç kiraladı.
MOOV by Garenta kullanıcıları uygulama aracılığıyla istediği aracı adresine çağırabiliyor. Araç ortalama 10-12 dakikada vale hizmeti ile kullanıcılara ulaştırılıyor. Müşteri işi bittikten sonra istediği yerde aracı bırakabiliyor. MOOV by Garenta'yı kullanan müşteriler yakıt için ekstra bir ücret ödemiyor. Yakıtları biterse Petrol Ofisi'nden ücretsiz olarak doldurabiliyor. SAATİ 28 TL
MOOV by Garenta'yı deneyimlemek isteyenler lansman dönemine özel saati 28 TL'den kiralama yapabiliyor. 1 saatin aşılması durumunda ise her 15 dakika için 7 TL ek ücret alınıyor. 8 saatin üzerine geçilmesi durumunda, kiralama günlük kiralamaya dönüyor ve sabit bir ücreti oluyor.
Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Özgür Maraş, Avrupa ve Amerika'da 'Y' kuşağının günümüzde araç sahibi olmak yerine, kiralama sistemini tercih ettiğini söyledi. Saatlik araç kiralamanın dünyada bir trend olarak yaygınlaştığını ifade eden Maraş, "Yurtdışında yerel idareler saatlik kiralamaya büyük önem veriyor. Avrupa'da en iyi yollar park konusunda bu araçlara tahsis ediliyor. Şehir içi araç kiralamaya ciddi bir alternatif olmak istiyoruz. Ayrıca bu çözüm ile havuz aracı kullanan şirketler, yüzde 25 tasarruf sağlayabiliyor" dedi. Otomotiv sektörü elini taşın altına koymalı
Finansman maliyetinin artışının uzun dönem kiralama sektörünü sıkıntıya soktuğunu belirten Maraş, bankaların üç aydan fazla kredi vermediğini söyleyerek, kaynak dağılımı ve risk yönetimi nedeniyle bir süreliğine kısa dönem kiralamaya ağırlık verdiklerini ifade etti.
Kiralamadaki sıkıntıların otomotiv sektörünü de etkileyeceğini anlatan Maraş, "Otomotiv sektörü de yeni bir sistem geliştirerek elini taşın altına koymalı" dedi.