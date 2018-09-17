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Y kuşağı saatlik araç kiralayacak Y kuşağı günümüzde araç sahibi olmak yerine, kiralama sistemini tercih ediyor. Dünyada saatlik araç kiralama trendi de yaygınlaşıyor

Giriş Tarihi: 17.9.2018