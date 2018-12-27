Ferrari LaFerrari Aperta'nın rekor fiyatla satılması bekleniyor!

Evet, yanlış duymadınız. LaFerrari Aperta, RMSothebeys tarafından açık arttırma ile satışa sunulacak. Aracın kazanan teklifinin 7-8 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

Motor 1 TR'nin haberine göre bir şanslı -ve zengin- alıcı Maranello tarafından sadece 210 adet üretilen bir süper otomobile sahip olacak. Geçtiğimiz sene Beverly Hills'e yolculuk eden araç, Nero Daytona rengi ve kırmızı detayları ile çok şık görünüyor. Aracın karbon fiber paketi de dahil paranın satın alabileceği her türlü opsiyona sahip olduğunu da hatırlatalım.

NEREDEYSE HİÇ KULLANILMADI!

İtalyan hibritin kilometre göstergesinde ise sadece 2414 kilometre yazıyor. Bu da aracın neredeyse hiç kullanılmadığı anlamına geliyor.

Aperta tüm orijinal parçaları ile birlikte gelecek. Bunların içerisinde araç örtüsü, kullanma kılavuzu ve yedek anahtar gibi özel parçalar bulunuyor. Ayrıca aracın fabrika çıkışlı boya koruma kaplamasına sahip olduğu da belirtiliyor.

Fiyat oldukça fahiş görünse de geçtiğimiz sene yine bir müzayedede karşımıza çıkan LaFerrari Aperta'nın 10 milyon dolara satıldığını hatırlatalım.