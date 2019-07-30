Opel Corsa teknik özellikleri nelerdir? Opel Corsa ne kadar yakıyor?

Adem Opel tarafından Almanya'da kurulan ve günümüzde Almanya'nın en büyük otomobil imalatçılarından birisi haline gelen Opel markası, çıkardığı markalar ile de tüm dünyada tercih edilen bir otomobil markası oldu. Fiyat performans ürünleri arasında bulunan Corsa ise ülkemizde de oldukça tercih edilen bir model olarak dikkat çekiyor. Peki, Opel çorsa teknik özellikleri neler? Opel Corsa ne kadar yakıyor? İşte bu soruların yanıtları…

OPEL CORSA TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Opel Corsa 1.2 70 HP Essentia: 82.400,00 TL

Silindir Hacmi: 1229 cc

Beygir gücü: 70 hp

0-100 KM Hızlanma: 16 saniye

Yakıt Tipi: Benzin

100 KM: 5.4 litre

Şanzıman türü: Manuel

Çekiş: Önden

2019 Opel Corsa 1.4 90 HP Otomatik Essentia: 91.400,00 TL

Silindir Hacmi: 1398 cc

Beygir gücü: 90 hp

0-100 KM Hızlanma: 13.9 saniye

Yakıt Tipi: Benzin

100 KM: 6.9 litre

Şanzıman türü: Otomatik

Çekiş: Önden

2019 Opel Corsa 1.4 90 HP Otomatik Enjoy: 99.300,00 TL

Silindir Hacmi: 1398 cc

Beygir Gücü: 90 hp

0-100 KM Hızlanma: 13.5 saniye

Yakıt Tipi: Benzin

100 KM: 6.9 litre

Şanzıman türü: Otomatik

Çekiş: Önden