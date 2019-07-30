Opel Corsa teknik özellikleri nelerdir? Opel Corsa ne kadar yakıyor?

Adem Opel tarafından Almanya'da kurulan ve günümüzde Almanya'nın en büyük otomobil imalatçılarından birisi haline gelen Opel markası, çıkardığı markalar ile de tüm dünyada tercih edilen bir otomobil markası oldu. Fiyat performans ürünleri arasında bulunan Corsa ise ülkemizde de oldukça tercih edilen bir model olarak dikkat çekiyor. Peki, Opel çorsa teknik özellikleri neler? Opel Corsa ne kadar yakıyor? İşte bu soruların yanıtları…
Opel Corsa 1.2 70 HP Essentia: 82.400,00 TL
Silindir Hacmi: 1229 cc
Beygir gücü: 70 hp
0-100 KM Hızlanma: 16 saniye
Yakıt Tipi: Benzin
100 KM: 5.4 litre
Şanzıman türü: Manuel
Çekiş: Önden
2019 Opel Corsa 1.4 90 HP Otomatik Essentia: 91.400,00 TL
Silindir Hacmi: 1398 cc
Beygir gücü: 90 hp
0-100 KM Hızlanma: 13.9 saniye
Yakıt Tipi: Benzin
100 KM: 6.9 litre
Şanzıman türü: Otomatik
Çekiş: Önden
2019 Opel Corsa 1.4 90 HP Otomatik Enjoy: 99.300,00 TL
Silindir Hacmi: 1398 cc
Beygir Gücü: 90 hp
0-100 KM Hızlanma: 13.5 saniye
Yakıt Tipi: Benzin
100 KM: 6.9 litre
Şanzıman türü: Otomatik
Çekiş: Önden