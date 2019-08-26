Fiat Fiorino’ya teknolojik donanım

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FIAT Fiorino, sınıfının en büyük ekranı olma özelliğine sahip 7 inç dokunmatik tablet ekran ve Apple CarPlay ile Android Auto teknolojileriyle yenilendi. Fiat Fiorino Combi'nin "Safeline" versiyonunda 7 inç dokunmatik tablet ekran, "Premio" versiyonunda ise 7 inç tablet ekran ile Apple CarPlay ve Android Auto teknolojisi standart olarak satılıyor. 69 bin 900 TL başlangıç fiyatıyla satışına başlanan Fiorino'da, "Safeline" donanım seviyesi 77 bin 500 TL, "Premio" ise 82 bin 700 TL'den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor.