Gaz ve fren pedalına nazik davranın

BUGÜN NELER OLDU

Yağışlı havalar ve ıslak zeminler yolları sürücüler için zorlu hale getiriyor. Zorlu yol koşullarında güvenli sürüş için şunlara dikkat edin:Islak zeminde daha güvenli bir sürüş için hızı düşürün. Yolda çıkabilecek tehlikelere karşı riski azaltın.Öndeki araçla takip mesafesini artırın.Yağışlı havalarda fren ve gaz pedalına nazik davranın. Ani fren ve ani hızlanmadan kaçının.Sisli havalarda öncelikle kısa farlarınızı, sis farlarınızı açın. Önünüzdeki araçlarla güvenli bir fren mesafesi bırakın. Sollama yapmaktan kaçının.Yolun daha rahat görülebilmesi için sileceklerin, aydınlatma cihazları ve diğer temizleyici sistemlerini kontrol edin, gerekirse onarın.Lastik hava basıncını kontrol edin. Yağışlı havalarda ıslanan zemin lastik hava basıncını çok daha önemli hale getiriyor.Şiddetli yağmur, sileceklerin yeterince iş görememesine ve ön camda bir su tabakasının oluşmasını sağlayabilir. Bu yüzden görüş mesafesi, yolun kenarını ya da diğer araçları görmeyi engelleyecek kadar azaldığında araç kenara çekilip, yağmurun hafiflemesini bekleyin.Fren balatalarını ıslatacak kadar derin su birikintisinden geçilirse, hafifçe frene basarak kurumasını sağlayın.