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342 bin otomobil 512 bin motor üretti

, 2019’da 342 bin adet otomobil 512 bin adet motor üretimi gerçekleştirdi. Ayrıca 227 bin vites kutusu ve 702 bin adet şasi üretti. Üretimde sektör liderliğini korudu

Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
342 bin otomobil 512 bin motor üretti
OYAK Renault, 2019'u 342 bin 777 adet otomobil, 512 bin 584 adet motor üretimi ile tamamlayarak sektördeki liderliğini korudu. Şirket, ayrıca 227 bin 231 vites kutusu ve 702 bin 960 adet şasi üretti. 2019'da tüm Renault fabrikaları arasında yeni Clio'nun seri üretimine ilk olarak başlayan Oyak Renault, 122 bin adet yeni Clio'yu 30 ülkeye ihraç etti. Öte yandan Oyak Renault fabrikalarının içinde yer alan ve Renault Grubu'nun tüm dünyadaki tesislerine parça ve yedek parça ikmali gerçekleştiren İttifak Uluslararası Lojistik Merkezi'nden yapılan taşıma hacmi de geçen yıl 821 bin 769 metreküpe ulaştı.
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342 bin otomobil 512 bin motor üretti
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