Son dakika: Yerli otomobilde kritik detay! Fiyatı ile ilgili flaş açıklama

TOGG, sosyal medya hesabından yıldönümünden bugüne neler yapıldığını anlatan bir video paylaştı. Geçen bir yılda üretim tesisi inşaatına başlanması, tasarımların tescili ve araçların bataryalarının üretimi gibi kritik konularda önemli mesafe alındığı görüldü. Lansman sonrasında geçen bir yıl içinde yapılanlar ise şöyle:

- Batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretilmesi için dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis, iş ortağı olarak seçildi. Binek araçlar için batarya üretecek dünyada altıncı ülke konumuna gelindi.