Ayağının tozuyla üretime başlıyor

HYUNDAI Assan 2021'e üst düzey görev değişikliğiyle girdi. Şirketin başkanlık görevine 1991'den beri Hyundai Motor Company'de çeşitli bölümlerde çalışan Sangsu Kim atandı. Hyundai Assan'da Kibar Holding'in hisselerini devretmesiyle başlayacak yeni döneme Başkanlık edecek Kim'i, Türkiye'de zor bir görev bekliyor. Kim ayağının tozuyla i20'nin spor versiyonlarının üretimine odaklanacak. i20 N ve i20 N-Line modellerinin üretimi şubatta başlayacak. Ardından markanın Avrupa'da büyümesine destek olacak yepyeni CUV modeli Bayon'u üretim bantlarından indirmek için mesai yapacak. 70 milyon euroluk yatırımla İzmit'te üretilecek Bayon, 2021'in ilk yarısında Türkiye'de ve Avrupa'da satışa sunulacak.Kim, rekabetçi bir pazara ve önemli bir üretim üssüne sahip olan Türkiye'de başta müşteri memnuniyetini artırmayı ve ihracat rakamlarını büyümeyi hedefliyor. Bu arada Hyundai Assan İzmit fabrikasında üretilecek yerli crossover SUV model Bayon'un tasarımı hakkında sır perdesi kalktı. Tasarım hakkında ipuçları taşıyan görseller paylaşıldı. Ön kısımda yer alan bant şeklindeki hava girişi ve dar gündüz sürüş LED lambaları, otomobile genişlik hissiyatı kazandırıyor. Geniş ızgara ise alt kısma doğru yayılarak otomobile oldukça güçlü bir duruş sağlıyor.