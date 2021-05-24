Lüks markaların elektrikli savaşı

Otomotivsektöründe elektrikli modasına lüks markalar öncülük yapıyor. BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Volvo birbiri ardına elektrikli stratejilerini açıklıyor, yeni elektrikli modellerini tanıtıyor. Son olarak BMW ve Lexus elektrikli stratejilerini açıkladı. 2021 ile 2025 arasında tamamen elektrikli model satışlarını, 2020'ye oranla ortalama yüzde 50'nin üzerinde artırmayı amaçlayan BMW Group, 2030'da satışlarının en az yüzde 50'sini tamamen elektrikli araçlardan oluşturmayı hedefliyor. Tüm ürün portföyünde en az bir tane tamamen elektrikli model sunmayı planlayan grup, önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 10 milyon tamamen elektrikli aracı yollara çıkaracak. Bugüne kadar 2 milyon elektrikli araç satışı gerçekleştiren Lexus'da iddialı hedefler açıkladı. 2021 içerisinde ilk plug-in hibrit modelini pazara sunmayı planlayan marka, 2022'de ise tamamen yeni elektrikli aracını tanıtacak. Bu plana göre, 2025'te global satışlarında elektrikli araçların oranı yüzde 50'den fazla olacak Marka aynı zamanda 2025'de tüm ürün gamında elektrik motorlu bir versiyon sunmayı hedefliyor.BLOOMBERGNEF tarafından hazırlanan araştırmaya göre, 2026'da kompakt bir otomobilin fiyatı 19 bin euro seviyesinde olacak. Elektrikli otomobilin fiyatı 16 bin 300 euroya düşecek. 2030'da ise ortalama bir elektrikli otomobil fiyatının içten yanmalı muadillerine göre daha uygun olması bekleniyor.