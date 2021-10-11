Sedan modelleri üçledi

2021'DE 30 bin adetlik hedef ile kendi satış rekorunu kırmaya hazırlanan Honda Türkiye
, bu hedefi doğrultusunda ürün gamını güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, Civic
'ten sonra geçtiğimiz ay B segmentinde satışa sunduğu City ve şimdi de yeni Accord ile D segmentine geri dönüş yaptı. Böylece her segmentte sedan seçeneği sunma hedefine de ulaştı. Executive ve Executive+ donanım seçenekleriyle satışa sunulan Accord, Civic'ten sonra markanın en uzun ömürlü modeli. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Honda Türkiye'nin yeni yapılanmasından bahsetti. 2021'nin Honda Türkiye için ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Kılıçer, "Hem yeni başlangıçlar hem de rekorlarla bizim için iddialı bir yıl olacak" dedi.