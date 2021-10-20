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Giriş Tarihi: 20.10.2021 11:05

Çip krizi otomobil satışlarındaki toparlanmayı yavaşlatacak

AA
Çip krizi otomobil satışlarındaki toparlanmayı yavaşlatacak

Dünyada çip krizi yaşanıyor. Bu kriz başta otomotiv sektörü olmak üzere birçok sektörü etkiledi. Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde Mercedes, BMW gibi dev üreticilerin yarı iletken sıkıntısı nedeniyle bazı pazarlarda araçlarının teslimatını geç yapacağı belirtilmişti. Apple da çip krizi nedeniyle yıl sonuna kadar hedeflediği iPhone 13 üretim hedefini düşürdü. Şimdi çip problemi hakkında yeni bir rapor paylaşıldı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), yoğunlaşan yarı iletken sıkıntısının gelecek 2 yıl içinde küresel hafif araç satışlarındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası toparlanmayı yavaşlatacağını duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, daha önce yüzde 8-10 artması öngörülen hafif araç satışlarının, 2021'de yıllık yüzde 2 ila 4 arasında artmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, yoğunlaşan yarı iletken sıkıntısının gelecek 2 yıl içinde küresel hafif araç satışlarındaki Kovid-19 salgını sonrası toparlanmayı yavaşlatacağı belirtildi.

Araç satışlarının bu yıl 80 milyonun biraz altında kalmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu satış tahmininin daha önce 83-85 milyon seviyesinde olduğu anımsatıldı. Açıklamada, çip sıkıntısının 2022'ye kadar uzamasının beklendiği aktarılarak, 2022 yılı hafif araç satışlarına ilişkin tahminin 87 milyondan 84 milyona revize edildiği kaydedildi.

S&P açıklamasında, tedarik kısıtlamalarının kademeli olarak hafiflemesinin ve hafif araç satışlarının 2023'ün sonuna kadar 90 milyona ulaşmasının beklendiği bildirildi.

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Çip krizi otomobil satışlarındaki toparlanmayı yavaşlatacak
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