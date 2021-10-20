Çip krizi otomobil satışlarındaki toparlanmayı yavaşlatacak

Araç satışlarının bu yıl 80 milyonun biraz altında kalmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu satış tahmininin daha önce 83-85 milyon seviyesinde olduğu anımsatıldı. Açıklamada, çip sıkıntısının 2022'ye kadar uzamasının beklendiği aktarılarak, 2022 yılı hafif araç satışlarına ilişkin tahminin 87 milyondan 84 milyona revize edildiği kaydedildi.