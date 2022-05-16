Yılın otomobilinde son viraj

OtomotivGazetecileri Derneği (OGD) tarafından kesintisiz olarak 7'nci kez düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili 2022" yarışmasının sondan bir önceki etabı olan test sürüşleri gerçekleştirildi. Jüri üyeleri İstanbul Park'ta düzenlenen organizasyonda 7 finalist "Citroen C4, Honda Civic, Hyundai Tucson, Mercedes-Benz C Serisi, Nissan Qashqai, Opel Mokka ve Renault Taliant'ı test ettiler. Final oylaması sonucunda en fazla puan alarak kazanan aday, 7 Haziran 2022 Salı günü düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.Bridgestone, Intercity, Shell Helix Motor Yağları, Bosch, ALJ Finans ve TÜVTÜRK sponsorluğunda gerçekleşen "Türkiye'de Yılın Otomobili 2022" yarışmasında ayrıca, "Yılın Tasarımı", "Yılın Basın Lansmanı" ve "Yılın İnovatif Projesi" dallarında da ödül verilecek.