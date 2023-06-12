Premium otoda rekabet artıyor

Dünyada premium otomobillere olan talep büyüyor. Özellikle gençler premium markalara ilgi duyuyor. Premium markalar da onlara hitap eden modellere B-SUV segmentine odaklanıyor. Japon Lexus'dan sonra İsveçli Volvo da, ilk B-SUV modelini tanıttı. İtalya'nın Milano kentinde dünyaya tanıtılan EX30 ile birlikte markanın tam elektrikli model sayısı dörde çıktı. Çin'de üretilen elektrikli EX30 modelinin Türkiye'de 2024'ün ilk çeyreğinde satışa sunulması hedefleniyor.EX30, üç ayrı motor seçeneği ve iki farklı pil tipi sunuyor. EX30'un dört teker çekişli versiyonu 315kW (428 bg) güç sağlarken, 0'dan 100 km/s'ye 3,6 saniyede çıkıyor. EX30'un bu versiyonu, markanın şimdiye kadar ürettiği en yüksek ivmelenmeye sahip modeli. EX30'un pili 25 dakikadan biraz fazla bir sürede yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor. Tek motorlu EX30, genişletilmiş menzil seçeneği ile 480 km'ye kadar menzil sağlayabiliyor. EX30 bugüne kadarki tüm Volvo otomobiller arasında en düşük karbon ayak izine sahip olacak şekilde tasarlandı. Otomobilin koltukları geri dönüştürülmüş, plastik kapı ve cam profilleri ile denim pantolonlarından üretildi.GELECEK yıldan itibaren, EX30'un yanı sıra ayrıca bir Cross Country versiyonu da satışa sunulacak. Küçük elektrikli SUV'un bu özel versiyonu için siparişlerin ve üretimin 2024'te başlaması bekleniyor. Volvo EX30 Cross Country, biraz daha fazla macera isteyenler için, Volvo Cars'ın ünlü model serisi Cross Country mirasının üzerinde geliştirilecek.