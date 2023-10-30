2 milyar euroya yenilendi

Ford Otosan, 2012'den bu yana üretim üssü olduğu, Avrupa'nın en çok satan van'ı olan Transit Custom'ın yeni versiyonunu pazara sundu.Üretimi tamamen Ford Otosan'a ait olan yeni nesil Transit Custom, şirketin önümüzdeki günlerde resmi açılışını gerçekleştireceği Yeniköy Fabrikası'nda hattan indirdiği ilk araç oldu.Ford Otosan, otomotiv sanayinin elektrikli dönüşümüne liderlik etme misyonuyla hayata geçirdiği 2 milyar euro'luk yatırımla Yeniköy Fabrikası'nı baştan sona yeniledi. Tesis, Türkiye otomotiv sektöründe bir ilk olan yeni nesil teknolojilerle donatıldı.Yeniköy Fabrikası, Avrupa'nın en çok satan ticari aracı olan Transit Custom'ın dünyadaki tek üretim merkezi konumunda. Serinin merakla beklenen ve Ford'un ikinci tamamen elektrikli ticari aracı olan E-Transit Custom ise yenilenen fabrikada hibrit ve elektrikli versiyonlarında bağlanabilirlik özellikleriyle hattan inen ikinci araç olacak.Böylece Ford Otosan, Ford'un elektrifikasyon stratejisindeki kritik rolünü büyütecek.