Alman markanın SUV atağı

Son yıllarda dünyada SUV rüzgarı esiyor. Sedan ve hatchback modeller yerine SUV modeller tercih ediliyor. SUV'ların pazar payları yükselirken, hatchbackler'in payı düşüyor. Dev otomotiv markaları da bu gelişmeye ayak uyduruyor. Değişen müşteri taleplerini karşılamak için SUV modellere yöneliyor. Alman otomotiv devi Volkswagen gibi… Marka son dönemde SUV model ailesindeki üye sayısını artırdı. SUV ailesi Touareg, Tiguan, T-Roc, T-Cross, Taigo olmak üzere beş modele çıktı. Volkswagen'in düne kadar en çok satan modeli olan Golf 2018'de bu unvanını kaybetti. Tiguan, markanın en çok satan modeli oldu. Yenilenen Tiguan'ın segmentindeki en lüks SUV modeli haline geldiğini söyleyen Gino Bottaro, "2007'de ilk defa müşterilerle buluşan Tiguan, son beş senede Volkswagen Grubu'nun en çok satan modeli haline geldi. Dünyada 7.6 milyon satış adedine ulaşan Tiguan, bu başarıyı Türkiye'de de devam ettirdi. Türkiye'de 100 bin adede yakın müşteriyle buluştu" diye konuştu.